Pitcher erhält Auszeichnung als Best-in-Class-Lösung / für interaktive Kundenpräsentationen / im POI's 2021 Retail Sales Execution Vendor Panorama

Zürich (ots) -Pitcher (https://www.pitcher.com/), die Omnichannel End-to-End Unified Sales Enablement Plattform für Unternehmen, erhält eine Auszeichnung für interaktive Kundenpräsentationen. Die Super App setzte sich im Rahmen des Promotion Optimization Institute's (POI) 2021 Vendor Panorama for Retail Sales Execution and Monitoring in Consumer Goods mit einer Best-in-Class-Auszeichnung durch.Der Bericht bewertet die "In-Store-Komponente des Promotion-Zyklus und alle damit verbundenen Verkaufsaktivitäten" und soll die Mitglieder dabei unterstützen, die Umsetzung ihrer Vereinbarungen mit dem Einzelhandel besser zu überwachen. Dazu gehören das Management von Händler-Promotions durch den Einsatz von Technologien, die Verbesserung der gesamten Wertschöpfungskette, die Stärkung von Partnerbeziehungen und die Förderung von profitablem Wachstum. Der Bericht ergab, dass 82 Prozent der Befragten in der POI-Branchenstudie Probleme damit hatten, ihr Einzelhandelsteam von einer transaktionalen zu einer analytischen Arbeitsweise zu bewegen - ein entscheidender Schritt für Sales-Teams, die in einem sich wandelnden B2B-Vertriebsumfeld erfolgreich sein wollen.POI bewertete 18 Anbieter und ernannte Pitcher zum POI 2021 Best-in-Class Award Gewinner für interaktive Kundenpräsentationen. POI erachtet diese Funktionalität als entscheidend für die Verkaufsabwicklung im Einzelhandel. Denn sie maximiert die Wirkung am Entscheidungspunkt und setzt Verzweigungslogik sowie interaktive Funktionen ein. Das Besondere: Frühere Eingaben können genutzt werden, um automatisch zu bestimmen, was der Mitarbeiter als nächstes zeigen sollte. POI hob auch die Stärken von Pitcher hervor, nämlich den beratenden Verkaufsansatz, die innovative Präsentation von Inhalten und das Engagement für die Benutzerakzeptanz.Neben der Konsumgüterindustrie wird die Super App von Pitcher auch in den Branchen Life Sciences, Fertigung und Finanzdienstleistungen eingesetzt. Pitcher feiert jetzt sein zehnjähriges Bestehen und bietet die einzige mobile Lösung für den Vertrieb an, mit der die gesamte Sales Journey effektiv verwaltet werden kann: von der Erstellung von Inhalten und Coaching bis hin zu Kundenbesprechungen und Aktionsplänen."Es ist eine große Ehre, diese Best-in-Class-Auszeichnung von POI erhalten zu haben, da sie als Branchenstandard für den Einzelhandel und die Fertigung gilt", sagte Mert Yentur, CEO von Pitcher. "Das Leben von Vertriebsmitarbeitern einfacher zu machen, war in den letzten zehn Jahren unsere Leidenschaft und der Motor unserer Innovationen. Wir setzen uns ebenso leidenschaftlich dafür ein, dass die Super App das einzige Tool zur Vertriebsunterstützung bleibt, das Vertriebsmitarbeiter zu Höchstleistungen bringt."Über Pitcher:Pitcher ist der weltweit führende Anbieter unter den Applikationen für Sales Enablement. Durch dynamische und digitale Tools, personalisierte Inhalte und eine unkomplizierte Benutzererfahrung unterstützt die Super App von Pitcher effektive Kundenbindung sowie höchste Vertriebseffizienz. Das ist die Revolution des Vertriebsprozesses: Die App reduziert die Komplexität und steigert den ROI. Integrierte Funktionen unterstützen gleichzeitig die Teams aus Vertrieb und Marketing in unterschiedlichen Branchen. Mit tiefgreifender Erfahrung in den Bereichen Life Sciences, Konsumgüter, Fertigung und Finanzdienstleistungen ist Pitcher ein wichtiger Partner für Unternehmen auf der ganzen Welt. Die seit 2011 erhältliche App für Sales Enablement wird in 140 Ländern eingesetzt. Fortune-500-Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen Pitcher, um ihre Kundenbindung und ihre Leistungsfähigkeit zu fördern. Pitcher hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz. Darüber hinaus führt das Unternehmen weitere Standorte in Deutschland, England, den USA, Mexiko, Türkei, Spanien, Ungarn, Singapur und China.Pressekontakt:PIABO PR GmbHDominique-Silvia Wiechmannpitcher@piabo.net | 0178 839 7023Original-Content von: Pitcher, übermittelt durch news aktuell