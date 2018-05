Pistorius will besseres Qualitätsmanagement beim BAMF

HANNOVER (dts Nachrichtenagentur) - Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat ein besseres Qualitätsmanagement beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefordert. Die Fälle der falschen Asylentscheidungen in Bremen zeigten, dass in der Vergangenheit mehr auf Zahlen geachtet worden sei, als auf "qualitativ stabile" Entscheidungen, sagte er am Mittwoch im Deutschlandfunk. Das Hauptproblem seien nicht die Mitarbeiter sondern die Führungsspitze des BAMF in Bremen und Nürnberg gewesen.

Klarheit bekomme man, indem man vernünftig abgewogene, nicht voreilige aber zügige Entscheidungen treffe, denn das dauere alles bereits viel zu lang. "Hier muss konkret jetzt diese Behörde auf Vordermann gebracht werden." Es müsse dafür gesorgt werden, dass das BAMF Entscheidungen treffe, und "dass die Mitarbeiter geschützt werden, die jetzt in Verruf geraten", so der niedersächsische Innenminister.

Foto: über dts Nachrichtenagentur