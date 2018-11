Pirelli bleibt bis Ende 2023 Reifenlieferant der Formel 1

Weitere Suchergebnisse zu "Pirelli + C":

ABU DHABI (dpa-AFX) - Pirelli bleibt bis Ende 2023 exklusiver Reifenlieferant der Formel 1. Dies teilten die Italiener am Sonntag am Rande des Saisonfinales in Abu Dhabi mit.



"Pirelli ist seit 2011 ein wichtiger und geschätzter Partner für die Formel 1", erklärte Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey. "Wir sind froh, dass wir diese Vereinbarung getroffen haben." Pirelli stattet die Teams seit seiner Rückkehr zur Saison 2011 wieder mit Pneus aus. Der jüngste Vertrag wäre Ende 2019 ausgelaufen. Von 2021 an sollen die Formel-1-Wagen mit 18-Zoll-Rädern und nicht mehr mit 13-Zoll-Rädern fahren./mom/DP/he