Pirelli & C SpA: Das sollte jetzt jeder wissen!

Per 07.03.2020, 01:00 Uhr wird für die Aktie Pirelli & C SpA am Heimatmarkt BrsaItaliana der Kurs von 3.89 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Reifen und Gummi".

Die Aussichten für Pirelli & C SpA haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Pirelli & C SpA führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 60,9 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Pirelli & C SpA-Aktie beträgt dieser aktuell 5,07 EUR. Der letzte Schlusskurs (3.891 EUR) liegt damit deutlich darunter (-23,25 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Pirelli & C SpA somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (4,73 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-17,74 Prozent Abweichung). Die Pirelli & C SpA-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. In Summe wird Pirelli & C SpA auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

3. Dividende: Pirelli & C SpA hat mit einer Dividendenrendite von 4,67 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.45%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Automatische Komponenten"-Branche beträgt +2,22. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Pirelli & C SpA-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.