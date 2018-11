Piratenpartei unterstützt Petition gegen automatische Kennzeichenerfassung

Stuttgart (ots) - Die Piratenpartei unterstützt die Petition vonDigitalcourage gegen die automatische Kennzeichenerfassung zurDurchsetzung der Fahrverbote und fordert die Bundesregierung dazuauf, die Pläne sofort auf Eis zu legen.Nachdem bekannt wurde, dass das Verkehrsministerium zur Kontrolleder kommenden Fahrverbote auf massenhaft automatisierteKennzeichenerfassung setzen möchte, werden die kritischen Stimmen zudiesem Gesetzentwurf lauter. Die Piratenpartei Baden-Württemberghatte bereits am vergangenen Donnerstag deutliche Kritik geäußert[1]. Nun hat der Verein Digitalcourage e.V. eine Petition gegen dieÜberwachungspläne gestartet [2]. Die Piratenpartei unterstützt diesePetition und ruft alle Bürger zur Unterzeichnung auf."Eine automatisierte und verdachtsunabhängige Kennzeichenerfassungist völlig unverhältnismäßig und mit dem Grundgesetz nicht vereinbar.Leider ist zu erwarten, dass der vom Kabinett bereits beschlosseneGesetzentwurf trotzdem bald im Bundestag behandelt wird. Die Bürgermüssen nun klar und deutlich zeigen, was sie von denÜberwachungsplänen halten! Wir erhoffen uns deshalb eine hoheBeteiligung an der Petition von Digitalcourage und fordern dieBundesregierung dazu auf, die Pläne sofort fallen zu lassen",erläutert Michael Knödler, Landesvorsitzender der PiratenparteiBaden-Württemberg.Der Gesetzentwurf erlaubt es, automatisiert Bilder vonVerkehrsteilnehmern aufzunehmen und mit dem Fahrzeugregisterabzugleichen. Die geplante Überwachung betrifft demnach nicht nurDieselfahrer, sondern alle, die sich im öffentlichen Verkehrsnetzbewegen - also auch Fußgänger."Selbst wenn die Nutzung der Daten vorerst auf die Kontrolle derFahrverbote beschränkt ist, ist davon auszugehen, dass bald Rufe nacheiner breiteren Verwertung laut werden. Die Erfahrung zeigt, dassgesammelte Daten schnell Begehrlichkeiten wecken. Wenn die nötigeÜberwachungsinfrastruktur erst einmal aufgebaut ist, gibt es keineGarantie, dass diese nicht auch ausgenutzt wird."Die Piratenpartei begrüßt die Äußerungen desbaden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann sowie desStuttgarter Oberbürgermeisters Fritz Kuhn, die diesen Plänenskeptisch gegenüberstehen. [3] Innenminister Thomas Strobl lehntdagegen eine Kennzeichenüberwachung offenbar nicht grundsätzlich ab,sondern sie geht ihm nur nicht weit genug."Die Landesregierung hat leider mit dem im vergangenen Jahrbeschlossenen Polizeigesetz bereits bewiesen, dass Privatsphäre undBürgerrechte keinen hohen Stellenwert bei ihr besitzen. Es bleibt zuhoffen, dass der grüne Teil der Regierung zumindest dieses Malstandhaft bleibt und Baden-Württemberg sich im Bundesrat entschiedengegen die massenhafte Kennzeichenüberwachung zur Wehr setzt."Quellen[1] http://ots.de/Vm4N5w[2] http://ots.de/vbywSQ[3] http://ots.de/3Qoj9rPressekontakt:Philip KöngeterE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01743678147Michael KnödlerE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 015771974352[LANDESVORSTAND]Fotos und Informationen: www.piratenpartei-bw.de/vorstandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell