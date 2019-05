Piratenpartei unterstützt Fusion Festival Aufruf

Berlin (ots) - Das Fusion Festival hat eine lange Tradition. Seitnunmehr 20 Jahren treffen sich Menschen mit alternativemLebensentwurf in der kleinen Gemeinde Lärz (Mecklenburg-Vorpommern),um gemeinsam zu feiern. Was bislang in Selbstverwaltung der Betreibersehr gut funktioniert hat - die Gewährleistung der Sicherheit für dieBesucher - steht 2019 auf dem Prüfstand der Behörden.Die Polizei möchte mit eintausend Beamten direkt auf demFestivalgelände präsent sein, um für Sicherheit zu sorgen. DieVeranstalter weisen zu Recht darauf hin, dass genau diese Präsenz dieEskalationen hervorrufen könnte, von denen man vorgibt, sieverhindern zu wollen. [1]Sebastian Alscher, Vorsitzender der Piratenpartei Deutschlandkritisiert:"Wir lehnen eine Einmischung des Staates in Bereiche derGesellschaft ab, in denen kein Regelungsbedarf besteht. Dies gilt vorallem für die Polizei im Bereich der Kultur. Es ist ungemein wichtig,dass Kunst und Kultur den Raum haben, den sie zur Entfaltung brauchenund den ihnen unsere Verfassung zuspricht."Dennis Deutschkämer, stellvertretender Vorsitzender, ergänzt: "DiePiratenpartei unterstützt das Fusion Festival als eines der größtenKunst und Kultur Festivals Europas. Mit Blick auf die 20-jährigeFestivalgeschichte zeigt sich, dass das Fusion eine Bereicherung füreine weltoffene Gesellschaft ist und nicht durch unnötige,willkürliche und letztendlich auch teure Sicherheitsmaßnahmeneingeengt werden sollte!"Der Aufruf des Veranstalters Kulturkosmos e.V. [2] wurde bereitsüber 124.000 unterzeichnet. Die Verhandlung mit den Beörden dauernan.Quellen/Fußnoten:[1] http://ots.de/NhUz9S[2] Aufruf Kulturkosmos e.V. https://kulturkosmos.de/mitmachen/Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell