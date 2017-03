Piratenpartei kritisiert 800.000 Euro G20-Kosten

Berlin (ots) - In dieser Woche findet der G20-Gipfel derFinanzminister in Baden-Baden statt. Laut offiziellen Angaben wirddie Veranstaltung allein die Stadt Baden-Baden rund 800.000 EURkosten - trotz gravierender Haushaltslöcher. Weitere Kosten kommenauf Seiten des Landes und Bundes auf den Steuerzahler zu. DiePiratenpartei Baden-Württemberg kritisiert, dass dasFinanzministerium keine Gesamtkostenaufstellung präsentieren kann, dajedes beteiligte Ministerium, jede Behörde und jedes Amt die Kostenseparat abrechnet. Dank der mangelnden Transparenz bei denGesamtkosten bleibt die Kritik am Aufwand solcher Gipfeltreffengering.»Man könnte meinen, das Geld für diesen Gipfel wäre gut angelegt,angesichts der Aussicht auf ein vernünftig reguliertes Finanzsystemin der Welt der reichsten Volkswirtschaften. Das Gegenteil ist aberder Fall. Die maßgebend von Großkonzernen durch effektive Lobbyarbeitgesteuerte Wirtschaftspolitik soll genau das nicht bewirken«,kommentiert Bernhard Anschütz, stellvertretender Vorsitzender derPiratenpartei Mittelbaden.Auch Henrik Eisele, Listenkandidat zur Bundestagswahl undSchatzmeister im Kreisverband, kritisiert den Gipfel: »Seit Mittwocherledigen die 'G20 Deputies' die eigentliche Arbeit. Beim DeputiesMeeting wird die Abschlussverlautbarung vorbereitet und diezukünftige Politik der Weltwirtschaft ausbaldowert. Die Gipfelarbeitder Damen und Herren Minister beschränkt sich darauf, ein teuresLuxusmenü auf Staatskosten zu genießen, ein Autogramm ins GoldeneBuch der Stadt zu geben und für ein Gruppenbild vor dem Kurhauszusammenzukommen. Danach wird der von ihren Angestellten vorbereiteteText kurz begutachtet und die darin womöglich klar definierten Zielenochmals derart verwässert, dass am Ende wie üblich nur einnichtssagender Luftblasen-Text mit unverbindlichenAbsichtserklärungen herauskommt.«Die Piratenpartei Baden-Württemberg fordert, dass dieFinanzminister den Gipfel nutzen, um endlich die Finanzmärkteerfolgreich zu regulieren und Steuerschlupflöcher zu schließen. DenStaaten dürfen nicht mehr jährlich Milliarden an Steuereinnahmen,durch erfolgreiche Tricks der Wirtschaft, entgehen.»In einer globalisierten Welt müssen aber auch hier klare Regelnvorherrschen, damit die Konzerne endlich ihrer steuerlichenVerpflichtung nachkommen« , so Eisele weiter. »Wären die entgangenenMilliarden verfügbar, so wäre es ein leichtes, endlich einfunktionierendes Wirtschaftssystem in Afrika zu etablieren. Dieswürde auch die Flüchtlingsströme aus diesem Kontinent eindämmen.«Pressekontakt:Piratenpartei DeutschlandLandesverband Baden-WürttembergPhilip KöngeterStöckachstr. 5370190 StuttgartMobil: 01743678147Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell