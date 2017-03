Piratenpartei beschließt die smartgerechte Verkehrswende bis 2025 / Modellprojekte für Bus und Bahn fahrscheinfrei

Bielefeld (ots) - Am Vortag des jüngsten Landesparteitags inBielefeld trafen sich Fachleute und Piraten zur zweitenVerkehrswendekonferenz der Piratenfraktion unter dem Motto "Fahrplanzur smartgerechten Verkehrswende bis 2025". Im Zentrum standen dieErgebnisse der langjährigen Arbeiten zur Finanzierung des ÖPNV undzur Einführung des fahrscheinfreien Nahverkehrs. Die Teilnehmerinnenund Teilnehmer sprachen sich zu Beginn der Veranstaltung einstimmigfür einen konkreten Weg aus, um Modellprojekte für diefahrscheinfreie Nutzung von Bus und Bahn zu ermöglichen. Dieser wirdauf dem Parteitag vorgestellt und in diesem Monat von derPiratenfraktion im Landtag NRW als Plenarantrag eingebracht werden.Die Modellprojekte gehören zu einem Gesamtkonzept, mit dem diePIRATEN bis 2025 eine smartgerechte, das heißt intelligente undzukunftsfähige, Verkehrswende in NRW umsetzen wollen. Den Fahrplandazu stellten Sie ebenfalls auf der Veranstaltung vor.Eine von der Piratenfraktion NRW in Auftrag gegebeneMachbarkeitsstudie zu "Bus und Bahn #fahrscheinfrei in NRW" hattezuvor gezeigt, dass der fahrscheinfreie Nahverkehr sowohl machbar alsauch als Instrument zum massiven Ausbau von Bus und Bahn sinnvollist. Die Studie schlägt Bad Salzuflen als Modellkommune zur Erprobungdieser neuen Finanzierungsphilosophie vor. Auch der KreisRecklinghausen und Wuppertal wurden als Orte eines Modellprojektsgeprüft.Oliver Bayer: "Damit NRW nicht im Stau erstickt, müssen wir dieChancen der Digitalisierung für eine smartgerechte Verkehrswendenutzen. Dazu muss der Anteil von Bussen und Bahnen am Verkehrdeutlich wachsen. Es muss also für alle bequem und angenehm sein, denöffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Der Tarifdschungel mussabgeschafft werden. Busse und Bahnen müssen alle Menschen häufiger,schneller und ohne Wartezeiten auch außerhalb der Stadtzentren an ihrZiel bringen können. Der intelligenteste Weg, dies zu schaffen, istder fahrscheinfreie Nahverkehr - und deshalb werden wir ihnschnellstmöglich in Modellkommunen erproben - z.B. in Bad Salzuflenund Wuppertal."Oliver Bayer ist Landtagsabgeordneter und war Vorsitzender der"Enquete-Kommission zu Finanzierungsoptionen des ÖffentlichenPersonennahverkehrs in Nordrhein-Westfalen im Kontext desgesellschaftlichen und technischen Wandels" im Landtag NRW, die imJanuar 2017 ihre Ergebnisse vorgestellt hat. Hier hatten dieVerkehrspolitiker aller Fraktionen dringenden Handlungsbedarfbezüglich des Öffentlichen Nahverkehrs in NRW angemahnt undHandlungsempfehlungen gegeben. Ein Praxistest neuerFinanzierungsinstrumente in Modellkommunen gehört dabei zu denwichtigsten Forderungen.Pressekontakt:Dennis DeutschkämerPiratenpartei DeutschlandLandesverband Nordrhein-WestfalenAkademiestraße 340213 DüsseldorfTelefon: +49 (0) 176 / 32035693E-Mail: presse@piratenpartei-nrw.deOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell