Die Piratenpartei Mecklenburg-Vorpommern schreibt erstmalig einen Aaron-Swartz-Preis aus

Schwerin (ots) - Die Piratenpartei Mecklenburg-Vorpommern schreibt erstmaligeinen Aaron-Swartz-Preis aus.Der Preis ist dotiert mit 500 Euro und ausgezeichnet werden Projekte undInitiativen, die sich in öffentlich wahrnehmbarer Form die Freiheit von Wissenengagiert haben und Informationen öffentlich zugänglich gemacht haben, die ausvielerlei Gründen hinter monetären bzw. nicht-monitären Schranken verborgenwaren. Auch die Entwicklung von Applikationen oder Programmen zumZugänglichmachen von Informationen ist preiswüedig.Der Einsendeschluss für Vorschläge ist der 2. Mai 2020. Die Jury besteht aus denMitgliedern des Landesvorstandes. Der Preis ist benannt nach dem amerikanischenInternetaktivisten und Programmierer Aaron SwartzSwartz galt als brillanter Denker und setzte sich dafür ein, dass Wissen imInternet frei verfügbar ist. Der Hacker entwickelte als 14-Jähriger denWeb-Standard RSS mit, später baute er das Netzkultur-Forum Reddit mit auf. Erhatte als 14-Jähriger Programmierstandards definiert, die noch heute gelten. Under arbeitete maßgeblich an der technischen Umsetzung derCreative-Commons-Lizenzen mit, ein System, das Urherberrechte im Netz auch fürPrivatpersonen einfach einsetzbar und verständlich macht. Er starb im Alter von26 Jahren im Jahr 2013.Ausschreibung Aaron Swartz Preis 2020Wer kann sich bewerben?Der Aaron Swartz Preis der Piratenpartei MV wird alle 2 Jahre verliehen. DieVerleihung erfolgt auf der Grundlage- der Bewerbung auf eigene Initiative oder- durch den Vorschlag Dritter.Der Preis ist ausgeschrieben für Einzelpersonen, Initiativen und Vereine.Wer war Aaron Swartz?Aaron Swartz galt als brillanter Denker und setzte sich dafür ein, dass Wissenim Internet frei verfügbar ist. Der Hacker entwickelte als 14-Jähriger denWeb-Standard RSS mit, später baute er das Netzkultur-Forum Reddit mit auf. Erhatte als 14-Jähriger Programmierstandards definiert, die noch heute gelten. Under arbeitete maßgeblich an der technischen Umsetzung derCreative-Commons-Lizenzen mit, ein System, das Urherberrechte im Netz auch fürPrivatpersonen einfach einsetzbar und verständlich macht. Er starb im Alter von26 Jahren im Jahr 2013.Das können Sie gewinnen?Der Preis ist mit 500 Euro dotiert.Machen Sie mit:Bewerben sie sich als Person oder mit Ihrem Verein/Ihrer Initiative für denPreis 2020. Oder schlagen Sie der Jury eine Person, ein Projekt oder einenengagierten Verein zur Auszeichnung vor. Ausgezeichnet werden Projekte undInitiativen, die sich in öffentlich wahrnehmbarer Form die Freiheit von Wissenengagiert haben und Informationen öffentlich zugänglich gemacht haben, die ausvielerlei Gründen hinter monetären bzw. nicht-monitären Schranken verborgenwaren. Auch die Entwicklung von Applikationen oder Programmen zumZugänglichmachen von Informationen ist preiswüedig.Einsendeschluss: 2.MaiDie Bewerbungsfrist für den Aaron Swartz 2020 beginnt am 12. Februar 2020 undendet am 2. Mai 2020. Sie erhalten eine Empfangsbestätigung nach Eingang IhrerBewerbungsunterlagen. Die Auswahl der Preisträger erfolgt im Mai 2020. Bis Juli2020 werden alle Bewerber bzw. Einreicher von Vorschlägen über die Vergabe desAaron Swartz Preises informiert. Eingereichte Unterlagen werden auf Wunschzurückgeschickt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Die Bewerbung/Der Vorschlag:Voraussetzung für eine gültige Bewerbung beziehungsweise einen Vorschlag ist diefristgemäße Einreichung der Bewerbung oder des Vorschlags bis zum 2.Mai 2020.Pressekontakt:Piratenpartei MVSeverinstrasse 2819053 SchwerinE-Mail: vorstand@piraten-mv.deInfotelefon: 01714008064 Dennis KlüverWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4518395OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell