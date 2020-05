Wiesbaden (ots) - 75 Jahre sind nun nach der gesamtdeutschen Kapitulation vergangen und damit auch seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Der achte Mai wahrt als Gedenktag die Erinnerung an das nationalsozialistische Regime. Ein Grund für die PIRATEN Hessen, allen Kriegs- und NS-Opfern zu gedenken. Die Piratenpartei Hessen erinnert daran, dass die demokratische Grundordnung Deutschlands keine Selbstverständlichkeit ist."Die uns vom Grundgesetz garantierten Grundrechte und gelebte deutsche Demokratie sind, blickt man auf die deutsche Geschichte, großartige Errungenschaften", sagt Pawel Borodan, stellvertretender Vorsitzender des hessischen Landesverbandes. "Deshalb setzen wir PIRATEN uns gemeinsam mit allen, denen sie auch teuer sind, für ihre Verteidigung ein. Die Geschichte unseres Landes hat uns bereits einmal gezeigt, was extremistische Ideologien anrichten können. Auch 75 Jahre später dürfen wir die Grausamkeiten der Nationalsozialisten nicht vergessen, nicht in einer Zeit, in der rechtsradikale und -extreme, bis offen faschistische Organisationen wieder auf dem Vormarsch sind. Politische Geschehen auf der ganzen Welt fördern die Sorge um ein Erstarken rechtsextremer Gesinnungen. Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus, generell alle menschenverachtenden Ideologien haben in unserer Gesellschaft keinen Platz.""PIRATEN stehen für ein friedliches und buntes Zusammenleben ein, in Freiheit, Würde und Teilhabe", ergänzt Vorstandsmitglied Florian Gessner. "Die Zerstörung, die der Zweite Weltkrieg mit sich gebracht hat, sollte uns Ansporn genug sein für eine weltweite Abrüstung und dem Stopp von Rüstungsexporten aus Deutschland in andere Länder. Wir wollen Krieg hier bei uns vermeiden, wie also begründen wir die Doppelmoral, ihn in anderen Ländern zu unterstützen, wenn auch nur indirekt? Die vielen geflüchteten Menschen zeigen, welchen Schaden Krieg nach sich zieht. In einer globalisierten Welt können wir nicht die Augen verließen vor dem, was außerhalb der europäischen Außengrenzen vor sich geht."Weiterführende Links:Deutschland liefert Rüstungsgüter für 1,2 Milliarden an Jemen-Allianz: https://w ww.zeit.de/politik/ausland/2020-04/ruestungsexporte-jemen-krieg-deutschland-alli anzPressekontakt:Yasmin Schulze- Pressesprecherin -der Piratenpartei HessenPflugstr. 9a10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei-hessen.deODERE-Mail: yasmin.schulze@piratenpartei-hessen.deTel.: 0176 / 95503471Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4591123OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell