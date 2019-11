Die Piratenpartei Hessen begrüßt die Annährung der CDU an eine ihrer Positionen

Frankfurt am Main (ots) - Die CDU hat auf ihrem Bundesparteitag am vergangenenWochenende beschlossen: "Deshalb gilt künftig für alle (öffentlichen)Digitalisierungsprojekte in Deutschland: Auftragsvergabe und Förderung sind andie Einhaltung der Prinzipien Open Source und offene Standards gebunden. Durchöffentliche Mittel finanzierte Software soll allen Bürgern dienen". [1]Die Piratenpartei Hessen begrüßt diesen Beschluss. Damit übernimmt die CDUteilweise eine alte Forderung der PIRATEN: Open Source-Software hält sich anoffene Standards. Diese können von allen Anbietern und Nutzern von Softwaregleichermaßen genutzt und weiterentwickelt werden, ohne Einschränkungen zumSchutz von intellektuellem Eigentum und durch andere - auch technische -Hindernisse. Das fördert den freien Wettbewerb der Ideen und vermeidet Kostendurch Parallelentwicklungen der verschiedenen Verwaltungen, da jedes Bundesland,jede Verwaltung und jede Behörde ihre eigenen Verfahren entwickelt. Auch wirdder Austausch von Daten dadurch vereinfacht.Die Piratenpartei fordert dies bereits seit zehn Jahren in ihrem Parteiprogramm.[2]Die Forderungen der Piratenpartei gehen noch weiter: Sie setzt sich für dieFörderung von freier Soft- und Hardware ein, die von allen uneingeschränktbenutzt, untersucht, verbreitet und verändert werden kann. ÖffentlicheEinrichtungen sollen ihre technische Infrastruktur umstellen und so Kosten undAbhängigkeit von einzelnen Herstellern reduzieren und freie Kommunikationfördern.Der Politische Geschäftsführer der Piratenpartei Hessen, Dr. Aljoscha Kreß,kommentiert: "Gerade die Debatte um den Einstieg von Huawei in den 5G-Ausbauzeigt doch dem letzten IT-Laien, dass Transparenz in der IT-Infrastruktur fürdie nationale Sicherheit wichtig ist. Das gilt für Hard- und Software. AlsMitarbeiter der Landesverwaltung stelle ich mir täglich die Frage, wie man nochmit proprietärer Software und Betriebssystemen arbeiten kann, die freudigverschlüsselte Telemetriedaten nach Hause schicken, ohne dass die Landes-IT denInhalt kennt [3]. Mit den Prinzipien der Open Source wüsste man, was da gefunktwird und ob es sicherheits- und datenschutzrelevante Inhalte sind, die womöglichder hessischen Landesverwaltung abgezapft werden [4]."Der Frankfurter Stadtverordnete der Piratenpartei, Herbert Förster, ergänzt:"Gerade in den öffentlichen Verwaltungen werden Millionenbeträge fürSoftwarelizenzen an Microsoft ausgegeben. Dabei sind sie davon abhängig, dassMicrosoft Sicherheitslücken zuverlässig schließt. Wie anfällig besondersMicrosoft Windows für Angriffe ist, beweisen regelmäßige Warnungen derIT-Abteilung in Frankfurts Verwaltung. Anträge der PIRATEN-Fraktion wegen derSicherheit und Wirtschaftlichkeit auf ein quelloffenes System wie z.B. Linuxumzustellen, werden regelmäßig abgelehnt." [5]Angeheftete Links:[1] http://ots.de/8fMQCM, S. 10[2] (vgl. http://ots.de/qfG19m)[3] http://ots.de/GL7tRy[4] http://ots.de/VC7MSH[5] https://www.stvv.frankfurt.de/download/E_328_2013.pdfPressekontakt:Yasmin Schulze- Pressesprecherin -der Piratenpartei HessenPflugstr. 9a10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei-hessen.deODERE-Mail: yasmin.schulze@piratenpartei-hessen.deTel.: 0176 / 95503471Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4451447OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell