Piratenpartei Brandenburg für umfassendes Ausländerwahlrecht auf kommunaler Ebene

Potsdam (ots) - Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat sich am 15.März 2017 mit einem Antrag zur Einführung des Kommunalwahlrechts fürNicht-EU-Ausländer befasst. Einreicher waren die Fraktionen von SPD,BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und PIRATEN. [1a], [1b.]Da dies ein Antrag auf Änderung der Landesverfassung war, hätte eszur Annahme einer Zweidrittelmehrheit bedurft. Am Ende stimmten 134Abgeordnete von SPD, Grünen und Piraten für die Ausweitung desWahlrechts, 83 Parlamentarier von CDU und FDP stimmten dagegen. Damitwar die Zweidrittel-Hürde knapp um 11 Stimmen verfehlt. [2]Nach Art. 22 (1) der Verfassung des Landes Brandenburg hat jederBürger im Land Brandenburg nach Vollendung des sechzehntenLebensjahres das Wahlrecht zum Landtag und den kommunalenVertretungskörperschaften. Anderen Einwohnern Brandenburgs sind dieseRechte zu gewähren, sobald und soweit das Grundgesetz dies zulässt.Bürger sind nach Art. 3 (1) der Landesverfassung hierbei alleDeutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes mitständigem Wohnsitz im Land Brandenburg. Einwohner sind alle Personenmit ständigem Wohnsitz im Land Brandenburg, unabhängig von derStaatsangehörigkeit.Auch die PIRATEN Brandenburg sprechen sich für eine Ausweitung desbereits für EU-Bürger geltenden Kommunalwahlrechtes auf kommunalerEbene aus. Das Wahlrecht ist allen Menschen, deren Lebensmittelpunktin Brandenburg liegt, zu gewähren, um ihnen zu ermöglichen, aktiv ander Gestaltung ihres Umfelds mitzuwirken. Dies betrifft sowohl dieKommunalwahlen als auch das Recht, an Bürgerentscheiden teilzunehmen.[3], [4]Hierzu Raimond Heydt, Kreisvorsitzender der PIRATEN im Havelland:"Artikel 22 (1) unserer Landesverfassung fordert ein allgemeinesAusländerwahlrecht 'sobald und soweit das Grundgesetz dies zulässt'.Wir unterstellen den Regierungsfraktionen im Landtag vonNordrhein-Westfalen bei ihrem Antrag zur Änderung derLandesverfassung keinen vorsätzlichen Bruch des Grundgesetzes. Einallgemeines Wahlrecht kann deshalb auch für in Brandenburg lebendeAusländer aus Nicht-EU-Staaten im Rahmen der Verfassungshoheit einesBundeslandes als vom Grundgesetz geschützt angesehen werden. WirPIRATEN Havelland haben das fehlende allgemeine Ausländerwahlrechtbereits bei der Kommunalwahl 2014 moniert. Unsere Klage liegt demLandesverfassungsgericht seit Sommer 2016 zur Entscheidung(Aktenzeichen VfGBbg 38/16) vor. Es wird höchste Zeit, dass alle hierlebenden Menschen das Recht haben die Politik mitzugestalten."Quellen [1a] https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-13314.pdf [1b] https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-14275.pdf [2] http://www.rp-online.de/nrw/landespolitik/landtag-nrw-cdu-und-fdp-blockieren-wahlrecht-fuer-nicht-eu-auslaender-aid-1.6692372 [3] Wahlprogramm der PiratenBrandenburg, dort Top 5.2: https://wiki.piratenbrandenburg.de/Wahlprogramm#Gleiches_Kommunalwahlrecht_f.C3.BCr_alle_B.C3.BCrger [4]Positionspapier Nr.4 der Piraten Brandenburg:https://wiki.piratenbrandenburg.de/Positionspapier/04