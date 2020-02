Piratenpartei: Autofreie Innenstadtpläne nicht kopieren, sondern umsetzen

Hamburg (ots) - Zwei Wochen vor der Bürgerschaftswahl werfen die Grünen der SPDvor, ihre Pläne zur "autoarmen" Innenstadt abgeschrieben zu haben [1], währendam 21.01. Katharina Fegebank solche Forderungen selbst für "irre"bezeichnete.[2]Die Piratenpartei Hamburg fordert, dass das Gebiet innerhalb des Ringes 1"autofrei" werden soll - und fragen sich, ob SPD und Grüne überhaupt wissen, werderzeit in der Regierung sitzt. Nach fünf Jahren SPD-Alleinregierung und fünfJahren Rot-Grün gab es bisher nur den temporären Versuch im Sommer 2019 für achtkleine Straßen wie Dornbusch und Trostbrücke. Dass dies mit der SPD nicht kommenwird, zeigte Peter Tschentscher bereits in einem Interview im Juli 2019. Erwerde "über autofreie Zonen nachdenken, sobald die Alternativen zum Autoausreichend zur Verfügung stehen". [3]René Pönitz, verkehrspolitischer Sprecher und Listenplatz 4 der HamburgerPiraten:"Gute Ideen sind nicht nur zum Kopieren da, sondern auch zum Umsetzen!Wollten SPD und Grüne ernsthaft die Autos aus der Innenstadt verbannen, dannhätten sie uns im Wahlkampf mit einem entsprechenden autofreiem Gebiet rund umden Jungfernstieg überrascht! Wenn die vielfältigen Alternativen wie Fuß,Fahrrad, Rikscha, Bus, U-Bahn und zukünftig Straßenbahn immer noch nicht alsausreichend angesehen werden, dann wird dieses Thema am 23.02. mit dem Schließender Wahlurnen für knapp fünf Jahre beerdigt werden!"Die Piratenpartei fordert, dass das Gebiet innerhalb des Ringes 1 autofreiwerden soll. Taxis, Rettungsfahrzeuge und Busse dürfen das Gebiet auch weiterhinbefahren. Lieferverkehr soll nur zu bestimmten Uhrzeiten zugelassen werden. [4]Diese Forderung deckt sich mit der Volksinitiative "Volksinitiative KlimawendeJETZT - Autos raus aus der Hamburger Innenstadt" [5]Quellen zur Pressemitteilung:[1] NDR: Grüne: SPD hat Pläne zur autoarmen Innenstadt abgeschriebenhttp://ots.de/7vL3WD[2] NDR: Fegebank gegen komplett autofreie Innenstadt http://ots.de/5NuQwz[3] Abendblatt: Ist die SPD Hamburgs letzte Autofahrer-Partei?http://ots.de/WsNSTo[4] Wahlprogramm der Piratenpartei Hamburghttps://hamburgwahl.piratenpartei.de/programm/#verkehr[5] Volksinitiative Klimawende JETZT - Autos raus aus der Hamburger Innenstadthttps://www.klimaschutz-hamburg.de/Pressekontakt:Rene Pönitzpresse@piratenpartei-hamburg.de+49 40 / 22 81 37 80Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4516813OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell