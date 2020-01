Piratenabgeordneter Patrick Breyer zum Neustart Europas mit echter Bürgerbeteiligung

Berlin/Straßburg (ots) - Im Europaparlament debattierten die Abgeordneten heuteVormittag über die geplante "Konferenz über die Zukunft Europas". Die Konferenz,in der es darum gehen soll, Europas Bürgerinnen und Büger stärker in dieGestaltung der Zukunft der EU einzubinden, soll in diesem Jahr starten und zweiJahre dauern."Ausgerechnet von Vertretern der EU-Institutionen zu erwarten, sich quasi selbstzu reformieren, ist wie die Frösche zu fragen, wie man einen Sumpf austrocknet",erklärte der Europaabgeordnete Dr. Patrick Breyer von der basisdemokratischenPiratenpartei dazu heute in Straßburg. "Um das Vertrauen der Bürgerinnen undBürger in die EU zurückzugewinnen und Europa vor einem Auseinanderfallen oderder schrittweisen Übernahme durch Nationalisten zu schützen, brauchen wir eineFundamentalreform, einen Neustart der EU. Wir brauchen dazu den Mut und dasVertrauen in die Menschen, einen direkt gewählten Bürgerkonvent mit derAusarbeitung einer neuen EU-Verfassung zu beauftragen und die Europäerinnen undEuropäer in einem Referendum selbst über die EU entscheiden zu lassen, die siehaben möchten.""Wie schaffen wir es, dass die EU Politik für die Mehrheit der Bürgerinnen undBürger macht und nicht für Konzerne? Wie dämmen wir Lobbyismus ein? Wie könnendie Europäerinnen und Europäer bei Bedarf selbst das Ruder durch EU-weiteReferenden und direkte Demokratie in die Hand nehmen?" So skizzierte Breyer dengrundlegenden Handlungsbedarf und ergänzte: "Diese Konferenz zur Zukunft Europaswird hoffentlich bereits einige kleinere Verbesserungen bewirken können. Dernötige grundlegende Neustart Europas kann aber nur von unten kommen."Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4492664OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell