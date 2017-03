Piraten wollen mehr Transparenz für Bürger

Saarlouis (ots) - Die Piraten in Saarlouis wollen, dass die Stadtwichtige Informationen und Daten proaktiv veröffentlicht. ZurVeröffentlichung in einem zentralen und kostenlosenOnline-Informationsregister soll sich Saarlouis durch eine eigeneTransparenzsatzung verpflichten, fordert Holger Gier,Stadtratsmitglied der Piraten: "Bislang können Bürger anInformationen, die sie interessieren, nur durch Anfragen nach demInformationsfreiheitsgesetz gelangen. Sie müssen selbst tätig werden,eine Herausgabe der Daten erst beantragen und für die Bereitstellungin einigen Fällen auch noch Gebühren zahlen. Der Bürger wird zumBittsteller für etwas, was er bereits mit Steuern und Abgaben bezahlthat. Wir Piraten wollen mit einer Transparenzsatzung die Grundlageschaffen, dass die Informationslast auf kommunaler Ebene umgekehrtwird. Dadurch sollen in Zukunft alle wichtigen Informationenselbstständig von der Stadt im Internet veröffentlicht werden, ohnedass dies von Bürgern vorher beantragt werden muss. Die Stadtverpflichtet sich so Gutachten, Verträge zur Daseinsvorsorge,Geodaten, öffentliche Pläne oder sonstige Informationen und Daten ineinem kostenlosen Onlineregister für jedermann einsehbar zuveröffentlichen. Hierdurch kann nicht nur vermieden werden, dassAnfragen gegenüber verschiedenen Antragstellern mehrfach beantwortetwerden müssen. Der Anspruch auf voraussetzungslosenInformationszugang macht auch politische Entscheidungennachvollziehbarer und fördert die demokratische Meinungsbildung.Diese Informationen bilden die Grundlage dafür, selbst mitreden undmitgestalten zu können. Das schafft Vertrauen in das Handeln vonPolitik und Verwaltung. Weiterhin erhöht die Veröffentlichungspflichtbei der Stadt zusätzlich ein Kostenbewusstsein. Werden behördlicheInformationen in einem offenen Datenformat zugänglich gemacht, könnendiese aus Steuermitteln finanzierten Daten auch von Dritten fürDienste wie offene Haushalte, Parkplatzinformationssysteme, für einenFahrplan-Service oder Tourismus-Apps genutzt werden."Pressekontakt:Piratenpartei DeutschlandKreisverband SaarlouisHolger GierBergstr. 16 - 66740 SaarlouisTel.: +49 6831 1269880Mobil: +49 176 91418150Fax: +49 6831 1269880Web: http://www.piratenpartei-saarlouis.deOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell