Piraten wollen Schutz vor Identitätsdiebstahl durch Fake-Jobangebote

Saarbrücken (ots) - Aktuell werden immer mehr gefälschteStellenanzeigen auf Job-Plattformen online geschaltet. Hinter diesenvermeindlichen Angeboten stecken Betrüger, die sich von Interessentenihre persönlichen Daten wie Name, Alter, Geburtstagdatum und Adresse,aber auch Unterlagen wie Zeugnisse und Zertifikate zusenden lassen.Die abgegriffenen Informationen werden dann von den Dieben verkauftoder dazu genutzt, über die eigene Identität zu täuschen, Verträgeabzuschließen oder Online-Käufe unter falschem Namen zu tätigen.Die Piraten im Saarland schlagen Maßnahmen vor, wie dasMissbrauchpotenzial eingedämmt und Identitätsdiebstahl verhindertwerden kann. Gerd Rainer Weber, Landesvorsitzender undSpitzenkandidat der Piraten, möchte, dass die Echtheit desJobangebots sichergestellt werden kann: "Zunächst ist es wichtig,dass Jobportale die eingetragenen Angebote auf Echtheit hinüberprüfen, indem sie den Arbeitgeber verifizieren. Hierzu kannbeispielsweise ein Handelsregisterauszug, ein Gewerbeschein oder einPostIdent-Nachweis angefordert werden. Weiterhin sollten dieJob-Anbieter einen Zugang zur verschlüsselten Online-Kommunikationanbieten, indem sie von jedem Ansprechpartner die E-Mail Adresse mitdazu gehörigem PGP-Schlüssel auf ihrer Homepage veröffentlichen.Durch einen Schlüsselabgleich kann dann sichergestellt werden, dassder Adressat auch ein echter Arbeitgeber und kein Betrüger ist undgleichzeitig können sensible persönliche Daten sicher Ende-zu-Endeverschlüsselt übertragen werden. So kann dem sich ausbreitendengefährlichen Trend des Datenklau über Jobportale wirksam entgegengewirkt werden. Bei der Verschlüsselung sollte die öffentliche Handmit gutem Beispiel vorangehen und jegliche Behördenkommunikationverschlüsselt ermöglichen. Leider verwenden die Behörden im Saarlandin der Regel einfache Mails, das sichere PGP-System verwenden sienoch nicht."Pressekontakt:Piratenpartei DeutschlandLandesverband SaarlandPostfach 10 23 2666023 SaarbrückenTelefon: +49 681 37203490Fax: +49 681 37203499E-Mail: presse@piraten.saarlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell