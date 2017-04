Saarbrücken (ots) - Das vom Finanzministerium in Auftrag gegebeneGutachten weist aus, dass das Durchrechnen von Teilen desCDU-Wahlprogramms durch das Finanzministerium rechtmäßig gewesen sei.Das hat die Landesregierung gestern gegenüber Pressevertreternmitgeteilt. Die Piraten wollen, dass dieses Rechtsgutachten nun auchveröffentlicht wird.Gerd Rainer Weber, Landesvorsitzender der Piraten, möchte dadurcherreichen, dass sich Interessierte transparent selbst einen Einblickverschaffen können, welche Bewertungsmaßstäbe zugrunde gelegt wurdenund durch welche Normen und Annahmen der Gutachter zu diesem Ergebniskam:"Es ist schon interessant, dass nun verkündet wurde, dass dasMinisterium auch im Wahlkampf Vorschläge von Parteien, die im Landtagvertreten sind und eine Chance auf eine Regierungsbeteiligung haben,auf ihre Finanzwirksamkeit und Finanzierbarkeit hin kostenlosüberprüft werden dürfen. Allein dadurch wird der Kreis derAntragsteller schon deutlich verkleinert. In den ursprünglichenAusführungen zur Rechtfertigung des Finanzministeriums war noch vonParteien und gesellschaftlich relevanten Gruppen die Rede. Und werlegt dann fest, wer antragsberechtigt ist?Meinungsforschungsinstitute und Parteien, die sich im Vorfeld derWahl schon über Koalitionsmöglichkeiten abstimmen? Alleine die starkeBeschränkung des Kreises der Antragsteller erscheint schon überausfraglich, zumal allen politischen Mitbewerbern im Vorfeld der Wahldie Inanspruchnahme dieses Services verweigert wurde mit derBegründung, dass sich das Vorgehen zu Zeit in einer rechtlichenPrüfungsphase befinde. Bürger haben einen Anspruch darauf, dass das8.000 Euro zuzüglich Steuern teure Gutachten für jedermann schnellund einfach abrufbar veröffentlicht wird. Schließlich wurde auchdieses Gutachten aus Steuermitteln finanziert. Nur durch eineVeröffentlichung können Interessierte die rechtliche Bewertung selbstnachvollziehen, überprüfen und kann gegebenenfalls auch einGegengutachten in Auftrag gegeben werden, ob das Durchrechnentatsächlich rechtlich zulässig war oder nicht vielmehr eineWahlkampfhilfe unter den Parteifreunden Kramp-Karrenbauer und Toscanidarstellt."Pressekontakt:Piratenpartei DeutschlandLandesverband Saarland- Presseteam -Postfach 10 23 2666023 SaarbrückenTelefon: +49 681 37203490Fax: +49 681 37203499E-Mail: presse@piraten.saarlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell