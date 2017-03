Piraten wollen Medienkompetenz schon an Grundschulen vermitteln

Saarlouis (ots) - Zur Zeit gibt es mehrere Initiativen, dieKindern in Schulen beibringen, wie sie im Internet vorsichtig undsparsam mit ihren persönlichen Daten umgehen und Informationen voreinem Zugriff durch Dritte schützen. So vermitteln beispielsweise dassaarländische Datenschutzzentrum, gefördert mit Landesmitteln, oderdie Initiative "Chaos macht Schule" des Chaos Computer Clubs,Schülern Datenschutz und Medienkompetenz.Holger Gier, Stadtratsmitglied der Piraten in Saarlouis, möchte,dass alle vierten Klassen der Grundschulen in der Kreisstadt andiesen Schulungen teilnehmen und sich um die geförderten Stundenbewerben: "Medienkompetenz und Datenschutzwissen sind heutzutageextrem wichtig. Kinder nutzen immer früher PCs oder Smartphones.Deshalb ist die vierte Klasse auch der richtige Zeitpunkt, um Kinderüber diese Aspekte zu informieren. In den Schulworkshops "MitDatenschützern lernen" oder "Chaos macht Schule" werden Schüleraltersgerecht für einen datenschutzgerechten Umgang mitOnline-Diensten sensibilisiert. So erfahren sie dort beispielsweise,wie sie ein sicheres Passwort wählen, dass sie sich merken können,wie sie Messenger möglichst datensparsam nutzen oder Grundlagen imBereich Urheberrecht. Daher sollten alle Saarlouiser Grundschulenschnellstmöglich einen Antrag stellen, um aus Fördermitteln amSchulworkshop "Mit Datenschützern lernen" teilzunehmen. Aber selbstwenn die Fördermittel aufgrund der hohen Nachfrage ausgeschöpft seinsind, kann auch die Stadt die niedrigen Kosten hierfür übernehmen.Die Stadt sollte sich nun schnellstmöglich bemühen, dass alle Schulendas Workshop-Angebot wahrnehmen können."Pressekontakt:Piratenpartei DeutschlandKreisverband SaarlouisHolger GierBergstr. 16 - 66740 SaarlouisTel.: +49 6831 1269880Fax: +49 6831 1269880Web: http://www.piratenpartei-saarlouis.deOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell