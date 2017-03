Piraten wollen Bürgerbudget für städtische Projekte

Saarlouis (ots) - Die Piraten Saarlouis wollen, dass Bürgerkünftig mitentscheiden dürfen, wofür ein Teil der Haushaltsmittel derStadt Saarlouis verwendet wird. Hierzu soll die Stadt einOnline-Portal einrichten, über das Bürger Vorschläge einreichen undanschließend eingestellte Ideen bewerten, kommentieren undunterstützen können.Holger Gier, Stadtratsmitglied für die Piraten in Saarlouis,möchte so die direktdemokratischen Einflussmöglichkeiten der Bürgerder Kreisstadt stärken: "Die Menschen vor Ort sollen direktmitentscheiden können, wofür ihre Steuergelder und sonstigen Abgabenverwendet werden. Sie wissen oft am besten, wo etwas fehlt, kaputtist, verbessert werden kann oder sonstiger Bedarf besteht. Deshalbsollte die Stadt aus dem Gesamthaushalt einen bestimmten Betragfestlegen, über dessen Verwendung die Bürger über ein Portal oderauch persönlich etwa im Rathaus abstimmen können. Zwar liegt dieabschließende Entscheidungsbefugnis nach derzeitiger Rechtslage immernoch beim Rat. Allerdings kann dieser das Bürgervotum als verbindlichansehen und dann bei der Abstimmung dem mehrheitlichen Willen derBürger folgen. Durch ein Bürgerbudget, über dessen Verwendung dieMenschen in Saarlouis selbst mitentscheiden können, werden nicht nurderen Ideen direkt aufgenommen und umgesetzt. Es können auchbeispielsweise Reparaturen an öffentlicher Infrastruktur mitgeteiltund Schäden beseitigt werden, die der Stadt vorher gar nicht bekanntwaren. Weiterhin können Einrichtungen geschaffen werden, die bislangin Saarlouis fehlten. Durch das Bürgerbudget wird gleichzeitig auchnoch die direkte Demokratie und damit das Mitspracherecht der Bürgerbei kommunalen Entscheidungen sowie das Interesse an und dasVertrauen in Politik gefördert."Pressekontakt:Presse Piratenpartei DeutschlandKreisverband SaarlouisHolger GierBergstr. 16 - 66740 SaarlouisTel.: +49 6831 1269880Web: http://www.piratenpartei-saarlouis.deOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell