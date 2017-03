Piraten setzen ihre politische Arbeit im Land fort

Saarbrücken (ots) - Die Landtagswahl im Saarland brachte sehrernüchternde, aber auch ermahnende, Ergebnisse mit sich. DiePiratenpartei wird in den nächsten fünf Jahren nicht mehr imLandesparlament vertreten sein. Dennoch sehen die Saarpiratenoptimistisch in die Zukunft, in welcher sie außerparlamentarisch fürdie Interessen der Bürger, unter anderem in den Bereichen Bildung,Freiheit, Digitalisierung und Transparenz kämpfen werden."Als außerparlamentarische Opposition werden wir auch weiterhindie Themen besetzen, die von den im Landtag vertretenen Parteiensicherlich auch in Zukunft vernachlässigt werden. Es ist nicht zuerwarten, dass bei den entstandenen Mehrheitsverhältnissen einesozialliberale Politik im Landtag stattfinden wird. Gerade diepersönlichen Freiheitsrechte und der digitale Wandel im Land werdennicht stattfinden, wenn kein äußerer Druck auf den Fraktionen liegt.Diesen Druck aufzubauen sehen wir als unsere Aufgabe für die kommendeLegislatur an. Außerdem liegt noch eine Bundestagswahl vor uns, dieauch für das Saarland sehr wichtig ist", so Lea Laux,Spitzenkandidatin der Saarpiraten zur Bundestagswahl.Neben CDU, SPD und DIE LINKE hat auch die AfD mit etwas mehr alssechs Prozent der Stimmen den Sprung in das Landesparlamentgeschafft."Der Einzug von drei Vertretern der AfD sorgt für Unbehagen beivielen Menschen. Es wird wichtig sein, dass sich die demokratischenKräfte im Landtag klar gegen Populismus und rechte Propagandapositionieren", so Laux weiter.Vorläufig bleibt abzuwarten, wie die Verhandlungen über möglicheKoalitionen verlaufen, auch wenn eine Große Koalition von CDU und SPDsehr wahrscheinlich ist.Pressekontakt:Piratenpartei DeutschlandLandesverband Saarland- Presseteam -Postfach 10 23 2666023 SaarbrückenTelefon: +49 681 37203490Fax: +49 681 37203499E-Mail: presse@piraten.saarlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell