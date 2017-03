Piraten kritisieren Lehrerentlassungen während der Ferien

Berlin (ots) - Jedes Jahr zum Ferienbeginn schnellen dieArbeitslosenzahlen bei den Lehrern in die Höhe. Baden-Württembergschickt seine Lehrer bewusst in die Arbeitslosigkeit um auf derenRücken Geld zu sparen. Die Piratenpartei verurteilt diesen Schrittund fordert die Festanstellung sämtlicher Lehrkräfte."Lehrerinnen und Lehrer jedes Jahr zu entlassen, nur um ein paarWochen-Gehälter einzusparen, ist völlig absurd und ein falschesSignal für die geleistete Arbeit der Lehrkräfte", kritisiert PhilipKöngeter, Landesvorsitzender der Piratenpartei Baden-Württemberg."Die Aushilfskräfte steuern Ihren Teil zum Wohle unserer Gesellschaftbei. Sie leisten einen wertvollen und unverzichtbaren Beitrag zuBildung und Ausbildung der nachfolgenden Generationen." Nach Ansichtder Piraten muss die Landesregierung den Vorschlag derBildungsgewerkschaft zur Schaffung eines Pools festangestellterAushilfslehrer umsetzen."Die Entlassungen zeugen von keinerlei Anerkennung für tausendeLehrkräfte. Die Landesregierung muss einen Pool von Festangestelltenschaffen und ihnen den Respekt und Anstand zollen, welcher ihnenzusteht." Viele Lehrer können sich auch gar nicht arbeitslos melden,denn wer Arbeitslosengeld erhalten will, muss in der Regel ein Jahrdurchgängig angestellt gewesen sein und in die Versicherungeingezahlt haben. Aushilfslehrer mit Verträgen bis zu Beginn derSchulferien erfüllen diese Voraussetzung meist nicht. "Die Menschenwerden völlig alleine gelassen, denn meistens steht ihnen keinArbeitslosengeld zu. Die gängige Praxis der Landesregierung ist eineSchande. Das muss aufhören!", empört sich der LandesvorsitzendeKöngeter.Verwundert sind die Piraten darüber, dass ausgerechnet die SPD,welche vor kurzem noch den Kultusminister stellte, im Landtag nunkritische Töne zu den Entlassungen anstellt. "Die SPD war bis voreinem Jahr an der Regierung beteiligt und saß an der entscheidendenStelle, um diese Praxis zu ändern. Getan hat sie das aber nicht. Derjetzige Vorstoß ist leider völlig unglaubwürdig", kommentiertKöngeter abschließend.Pressekontakt:Piratenpartei DeutschlandLandesverband Baden-WürttembergPhilip KöngeterStöckachstr. 5370190 StuttgartMobil: 01743678147Website: www.piraten-bw.deOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell