Piraten freuen sich über geplante Abschaffung des nächtlichen Alkoholverkaufsverbots

Stuttgart (ots) - Die Piratenpartei Baden-Württemberg findetausnahmsweise Gelegenheit die grün-schwarze Koalition zu loben. Dieseplant im Herbst die Abschaffung des seit 2010 gültigenAlkoholverkaufsverbots ab 22:00 Uhr [1]."Hier wird ein vollkommen unnützes Verbot endlich wiederabgeschafft", kommentiert Philip Köngeter, Vorsitzender derPiratenpartei Baden-Württemberg. "Der einzige Effekt dieses Gesetzeswar, dass mündige Bürger in ihrer Freiheit eingeschränkt wurden.Übermäßigen Alkoholkonsum konnte es nicht verhindern, schließlich wares weiterhin möglich, große Mengen Alkohol auf Vorrat zu kaufen oderin gastronomischen Einrichtungen zu konsumieren. Dies hatte höchstenseine Verteuerung zur Folge - eine signifikante Abschreckungswirkungdürfte aber ausgeblieben sein."Die Piratenpartei Baden-Württemberg mahnt jedoch an, sich nunnicht von Kritikern wie der Evangelischen Gesellschaft Stuttgarts vondem Plan abbringen zu lassen. Diese argumentieren mit den gesunkenenZahlen der wegen Alkoholintoxikation in Krankenhäuser eingeliefertenJugendlichen [1]."Es ist äußerst fragwürdig, mit diesen Zahlen einen Beweis für dieangebliche Wirkung des Verbots zu konstruieren", fügt Köngeter hinzu."Der Alkoholkonsum unter Jugendlichen ist generell zurückgegangen[2]. Entsprechend ist es nur logisch, dass auch wenigerAlkoholvergiftungen auftreten. Der Rückgang des Konsums istdeutschlandweit zu beobachten - eine kausale Verbindung mit einemregional begrenzten Verkaufsverbot kann dadurch also nicht belegtwerden."Quellen[1] http://ots.de/ue7aA[2] www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=62800Pressekontakt:Piratenpartei DeutschlandLandesverband Baden-WürttembergPhilip KöngeterStöckachstr. 5370190 StuttgartMobil: 01743678147Website: www.piraten-bw.deOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell