Piraten fordern sofortige Streichung verfassungswidriger Funktionszulagen

Berlin (ots) - Die Piratenpartei Baden-Württemberg fordert diesofortige Streichung aller Funktionszulagen, die Parlamentarier imLandtag erhalten. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Jahr 2000solche Zulagen als verfassungswidrig eingestuft.»Es ist eine Unverschämtheit, dass sich die Parlamentarier hier ineiner Form selbst bedienen, die das Verfassungsgericht ausdrücklichverboten hat«, so Philip Köngeter, Vorsitzender der PiratenparteiBaden-Württemberg. »Wir fordern die Fraktionen dazu auf, dieseZahlungen unverzüglich einzustellen.«Nach einer Recherche von "Report Mainz" (ARD) erhalten Abgeordneteim Landtag Baden-Württemberg insgesamt über 400.000 Euro anFunktionszulagen. Das Geld geht beispielsweise an stellvertretendeFraktionsvorsitzende oder Arbeitskreisleiter. DasBundesverfassungsgericht hat im Jahr 2000 klargestellt, dass Zulagenausschließlich für Fraktionsvorsitzende gestattet sind. Allezusätzlichen Entschädigungen verstoßen laut dem Urteil 'gegen dieFreiheit des Mandats und den Grundsatz der Gleichbehandlung derAbgeordneten.' [2]»Die Landtagsfraktionen argumentieren mit fadenscheinigenBegründungen für die illegalen Zulagen. So wird zum Beispielbehauptet, dass die höhere Bezahlung durch erhöhte Leistunggerechtfertigt werde. Die Abgeordnetendiät deckt allerdings sämtlicheparlamentarischen Tätigkeiten voll ab«, so Köngeter weiter. »Auch dieBehauptung, das Urteil würde nur für Thüringen gelten, greift nicht:Das Urteil stellt allgemeine Maßstäbe auf, die auch inBaden-Württemberg gelten.«In Nordrhein-Westfalen hat die Landtagsfraktion der Piratenparteieinen Antrag zur Abschaffung der Funktionszulagen eingebracht.Quellen [1] www.swr.de/swraktuell/bw/report-mainz-bericht-ueber-stuttgarter-landtag-abgeordnete-erhalten-fragwuerdige-zulagen/-/id=1622/did=19143806/nid=1622/18zodkl/index.html [2] www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2000/07/hs20000721_2bvh000391.htmlPressekontakt:Piratenpartei DeutschlandLandesverband Baden-WürttembergPhilip KöngeterStöckachstr. 5370190 StuttgartOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell