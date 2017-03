Piraten fordern zu Unterstützung von Pulse of Europe auf

Berlin (ots) - In diversen europäischen Städten demonstriereneuropafreundliche Menschen jeden Sonntag um 14:00 Uhr für den Erhaltund die Weiterentwicklung der europäischen Union. Dies betrifft auchdie Städte Freiburg, Karlsruhe, Heidelberg, Stuttgart,Friedrichshafen, Tübingen und Offenburg. Die PiratenparteiBaden-Württemberg ruft dazu auf, sich den Demonstrationenanzuschließen.»Wir freuen uns über die zahlreichen pro-Europa-Demonstrationen«,kommentiert Philip Köngeter, Vorsitzender der PiratenparteiBaden-Württemberg. »Dies ist ein positives Zeichen und stellt klar,dass wir den politischen Diskurs nicht den Nationalisten überlassen.Menschen sollten sich nich schlechter behandeln, weil sie innerhalbunterschiedlicher Grenzen geboren wurden.«Die Piratenpartei Baden-Württemberg ist davon überzeugt, dassviele Aufgaben der modernen Welt nur gelöst werden können, wennStaaten zusammenarbeiten.»Auch aus sehr praktischen Gründen ist die EU von großerBedeutung«, so Köngeter weiter. »Zum Beispiel lässt sichSteuervermeidung im Verbund vieler Staaten besser bekämpfen, diepolitische und wirtschaftliche Vernetzung innerhalb der EU trägt zurFriedenssicherung innerhalb Europas bei und die EU stärkt dieVerhandlungsposition der Mitgliedsstaaten im Vergleich zu größerenNationen wie den USA oder China, mit denen jeder einzelne inbilateralte Verhandlungen eine deutlich schwächere Position hätte.Auch haben wir in Europa im Vergleich zu Russland pro Kopf deutlichhöhere Rüstungsausgaben. Dennoch verfügt Russland über ein stärkeresMilitär. Dies alles zeigt die Ineffizienz nationalstaatlicherLösungen.«Mehr Infos unter: www.pulseofeurope.euPressekontakt:Piratenpartei DeutschlandLandesverband Baden-WürttembergPhilip KöngeterStöckachstr. 5370190 StuttgartOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell