Piraten erneuern Forderung nach Veröffentlichung von Nebeneinkünften

Stuttgart (ots) - Anlässlich der von abgeordnetenwatch.deveröffentlichten Zusammenfassung [1] über Nebeneinkünfte derBundestagsabgeordneten erinnert die Piratenpartei Baden-Württembergdaran, dass für die Abgeordneten des baden-württembergischen Landtagskeinerlei Verpflichtung zur Veröffentlichung von Einnahmen ausNebentätigkeiten besteht. Die Piratenpartei kritisiert dies undfordert von den Landtagsparteien eine Transparenzinitiative."Neben Mecklenburg-Vorpommern ist Baden-Württemberg das einzigeFlächenland, in dem Abgeordnete keine Angaben zu ihrenNebentätigkeiten machen müssen. Eine solche Intransparenz fördert diePolitikverdrossenheit enorm", kritisiert Philip Köngeter,Vorsitzender der Piratenpartei Baden-Württemberg.Auch auf Druck der Piratenpartei hatten Grüne und SPD vor einigenMonaten angekündigt, einen entsprechenden Gesetzentwurfauszuarbeiten. [2]"Bisher gibt es leider keine Anzeichen dafür, dass diesesVersprechen auch in die Tat umgesetzt wird", so Köngeter weiter. "Wirfordern die Landtagsparteien dazu auf, nach der Sommerpause zügig zuhandeln und eine centgenaue Veröffentlichung zu beschließen. Einintransparentes Stufenmodell lehnen wir ab."Nach Ansicht der Piraten ist auch ein vollständiges Verbot vonNebentätigkeiten denkbar und sollte dementsprechend geprüft werden."Die hohen Diäten der Abgeordneten werden damit begründet, dassAbgeordnete ihr Mandat frei und unabhängig ausüben sollen. Allerdingsist unserer Meinung nach fraglich, ob ein Abgeordneter wirklich nochunabhängig abstimmt, wenn er über seine Nebentätigkeit ein Vielfachesseiner Abgeordnetenversorgung erhält", so Köngeter abschließend.[1] http://ots.de/HSlhA[2] http://ots.de/5QAQqPressekontakt:Piratenpartei DeutschlandLandesverband Baden-WürttembergPhilip KöngeterStöckachstr. 5370190 StuttgartMobil: 01743678147Website: www.piraten-bw.deOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell