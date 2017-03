Piraten: Schüler bestmöglich mit digitalen Lernangeboten unterstützen

Saarbrücken (ots) - Der letzte Schultag für die diesjährigenAbiturienten im Saarland rückt näher, was zugleich bedeutet, dass dieVorbereitungen für die Abiturprüfungen bei Schülern intensiviertwerden. Die Saar-Piraten möchten dabei den Prozess des Lernensunterstützen und fordern daher, das Lernmittelangebot an dasZeitalter der digitalen Revolution anzupassen.Lea Laux, Spitzenkandidatin für den Wahlkreis Saarlouis,Landesliste Platz 2 zur Landtagswahl und selbst Abiturientin, möchtemit neuen digitalen Lernangeboten die Teilhabe aller an der Bildungverbessern: "Wir leben in einer Zeit, in der Informationen schnellund einfach über das Internet ausgetauscht werden können. Daherfordern wir eine Reform des Bildungsservers, der nicht nur sämtlicheAbiturprüfungen der letzten Jahre mit dazu gehörigenLösungsvorschlägen in den verschiedensten Fächern kosten- undhürdenfrei bereit halten, sondern auch kostenfreie Angebote vonOnline-Kursen anbieten soll, die auch zur Abiturvorbereitung genutztwerden können. Hier muss das Klausururheberrecht reformiert werden,denn im Saarland liegen die Lizenzen für die Veröffentlichung vonAbituraufgaben zur Zeit bei einem privaten Anbieter, sodass Aufgabenseit 2007 nicht mehr elektronisch für die Öffentlichkeit auf demBildungsserver angeboten werden. Darüber hinaus ist eine Einführungvon Schülerinformationssystemen, über die Schüler problemlos ihreLehrer erreichen oder aktuelle Wochenpläne online abrufen können,anzustreben. Schüler im Saarland sollten im Sinne einer besondersguten Bildung gefördert werden können. Lehrbücher sollen frei vonCopyright und für alle zugänglich sein. Werden statt Büchern vonprivaten Verlagen gemeinfreie Versionen oder vom Bildungsministeriumselbst erstellte, auf den Lehrplänen basierende Lernmaterialienverwendet, hat jeder im Wege dieser Open Access-Strategie einenoffenen Zugang zu Bildung. Wir Piraten wollen die Chancen derdigitalen Revolution in unserer Gesellschaft bestmöglich nutzen unddiesen zum Wohle aller gestalten. Bildung sollte daher allen Schülernkostenlos, hürdenfrei und ortsunabhängig online zur Verfügunggestellt werden."Pressekontakt:Piratenpartei DeutschlandPiratenpartei SaarlandPostfach 10 23 2666023 SaarbrückenTelefon: +49 681 37203490Fax: +49 681 37203499E-Mail: presse@piraten.saarlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell