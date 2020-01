Piraten Niedersachsen verurteilen Angriffe auf die Pressefreiheit

Hannover/Köln/Baden-Baden (ots) - Die Kundgebungen vor den Zentralenverschiedener öffentlich-rechtlicher Sender (1) (2) in jüngerer Zeit sehen diePiraten Niedersachsen als einen ernst zu nehmenden Angriff auf diegrundgesetzlich garantierte Pressefreiheit in Deutschland."Ausgehend von der Kundgebung in Hannover am 23.11. vor dem NDR nutzen vermehrtpolitische Gruppen aus dem rechten Spektrum die Demonstrationsfreiheit, um gegendie Pressefreiheit zu protestieren. Wir sehen dies als das bewusste Austesten,welches Grundrecht gesellschaftlich relevanter ist und als ganz klaren Versuch,die Pressefreiheit damit zu beschneiden. Das darf nicht geschehen, Grundrechtesind gleichwertig", verurteilt Thomas Ganskow, Vorsitzender der PiratenNiedersachsen, den Inhalt der Kundgebungen. "Das Vorgehen ist immer dasselbe. Insozialen Medien wird Druck suggeriert, der für eine Schere im Kopf sorgt, diezur Löschung von Beiträgen führt, die den Protestlern nicht genehm sind. (3) (4)Guckt man sich an, wie gering die Zahl derer ist, die dann bei Protesten auf derStraße sind, sieht man, dass es sich bei denen im Netz um Scheinriesen handelt.Somit gilt es den verantwortlichen Medienschaffenden den Rücken zu stärken,damit diese auch den Mumm haben, sich vor ihre Mitarbeiter zu stellen. Allesandere führt zu einer Stärkung derer, die nur noch ihnen genehmeBerichterstattung wollen."(1) href='http://ots.de/8UTmy1'>http://ots.de/8UTmy1'> href='http://ots.de/8UTmy1'>http://ots.de/8UTmy1'> http://ots.de/8UTmy1 '> href='http://ots.de/8UTmy1'>http://ots.de/8UTmy1'> http://ots.de/8UTmy1 '> href='http://ots.de/8UTmy1'>http://ots.de/8UTmy1'> http://ots.de/8UTmy1 '> href='http://ots.de/8UTmy1'>http://ots.de/8UTmy1'> http://ots.de/8UTmy1 '> href='http://ots.de/8UTmy1'>http://ots.de/8UTmy1'> http://ots.de/8UTmy1 '> href='http://ots.de/8UTmy1'>http://ots.de/8UTmy1'> http://ots.de/8UTmy1 '> href='http://ots.de/8UTmy1'>http://ots.de/8UTmy1'> http://ots.de/8UTmy1 '> http://ots.de/8UTmy1 )http://ots.de/8UTmy1(2) http://ots.de/fQ2a03(3) http://ots.de/FVm7Hz(4) http://ots.de/qrDbpSPressekontakt:Piratenpartei NiedersachsenThomas GanskowHaltenhoffstr. 5030167 HannoverMail: vorstand@piraten-nds.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4484753OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell