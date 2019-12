Piraten Niedersachsen sehen NPOG weiterhin teilweise verfassungswidrig

Hannover (ots) - Am heutigen 16.12. beschloss der Landtag Niedersachsen eineerste Novellierung des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes(NPOG). [1] Die Piratenpartei Niedersachsen mißbilligt diese Entscheidung."Kaum ein halbes Jahr in Kraft, schon wird "nachgebessert". Und das genausogrundlos, ungenügend, überhastet und so geheim wie möglich [2], wie es schonbeim NPOG an sich gemacht wurde. Dass dabei erneut nur auf die Einflüsterungender Sicherheitsesotheriker gehört wurde, versteht sich bei dieser Regierung vonselbst. Bedenken, die beispielsweise Freiheitsfoo [3] benannt hat, wurdenbestenfalls zur Kenntnis genommen, bei der weiteren Beratung allerdings unterden Tisch fallen gelassen", kritisiert Thomas Ganskow, Vorsitzender der PiratenNiedersachsen das Vorgehen scharf. "Wenn diese Art von Beteiligungsverfahren inder Regierung Usus ist, dann kann man gleich darauf verzichten. Denn wenn nichtrauskommen darf, was ideologisch bedingt rauskommen soll, ist das nicht mehr,als ein Placebo."Inhaltlich schließen sich die Piraten Niedersachsen der geäußerten Kritikebenfalls an."Mit den Neufassungen beispielsweise der Regelungen zu offenenStreckenüberwachungen wurden die Möglichkeiten dazu manifestiert, statt gleichgrundlegend darauf zu verzichten, weil deren Einsatz nach wie vor gegen dasGrundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verstößt", stellt Adam Wolf,Politischer Geschäftsführer der Piraten Niedersachsen fest. "Denn nach wie vorwird es einen großen Anteil von so genannten "Nichttreffern" geben, derenSpeicherung, egal für wie viele Millisekunden, als grundrechtswidrigfestgestellt ist [4]. Aber das ist den Regierenden überall egal, Grundrechtegelten in der bisherig herrschenden Politik offensichtlich wenig."[1] https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/a/a0/NPOG_12-19.pdf[2] https://freiheitsfoo.de/2019/12/10/npog-aenderungen-abgenickt/[3] http://ots.de/H0gjgF[4] http://ots.de/6eBznfPressekontakt:Piratenpartei NiedersachsenThomas GanskowHaltenhoffstr. 5030167 HannoverMail: vorstand@piraten-nds.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4470951OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell