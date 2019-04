Piraten Niedersachsen rufen zum Beitritt zur Verfassungsbeschwerde auf

Hannover (ots) - Der Landesvorstand der PiratenparteiNiedersachsen ruft zum Beitritt zur Verfassungsbeschwerde "STOPEU-ONLY!" auf. Diese richtet sich gegen das zwischen der EU undSingapur (EUSFTA) am 19.10.2018 geschlossene Abkommen samt den damitzusammenhängenden Begleitregelungen. Die Beschwerde wird von denBürgerrechtsorganisationen Mehr Demokratie e.V., Campact undFoodwatch geführt. [1] Ein entsprechender Beschluss wurde einstimmigvon allen acht Mitgliedern des Landesvorstandes getroffen."Sind multinationale Handelsverträge schon jetzt mit Regelungengespickt, die Verbraucher-, Umweltschutz- und Arbeitsrechteeingrenzen, so sollen diese nun erstmals in dem in 2018unterzeichneten Abkommen zwischen der EU und Singapur auch nicht mehrdurch nationalstaatliche Parlamente bestätigt werden müssen. DiesesVorgehen ist eine noch stärkere Aushebelung der demokratischenEntscheidungsprozesse, als es bislang schon bei Verträgen wie CETAoder JEFTA der Fall war," erklärt Thomas Ganskow, Vorsitzender derPiraten Niedersachsen den Aufruf. "Wir appellieren daher an alleBürger in Niedersachsen, sich der für sie kostenlosenVerfassungsbeschwerde anzuschließen. Einfach Formular ausfüllen,ausdrucken und abschicken. Ich habe das schon getan."Quellen:[1] https://www.verfassungsbeschwerde.eu/Pressekontakt:Piratenpartei NiedersachsenHaltenhoffstr. 5030167 HannoverMail: vorstand@piraten-nds.deMobil: +49 (0) 511 92050912Thomas GanskowVorsitzenderOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell