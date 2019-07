Piraten Niedersachsen kritisieren spätes Handeln der Landesregierung in Sachen Nitratverringerung

Hannover (ots) - Umweltminister Olaf Lies gab heute bekannt, dieso genannten "Roten Gebiete", die besondere Voraussetzungen zumEinsatz von nitrathaltigen Düngemitteln erfüllen müssen,schnellstmöglich ausweisen zu wollen. [1] Hintergrund ist dieAnkündigung der EU-Kommission, in acht Wochen Bußgelder in Höhe vonEUR 800.000 täglich gegen Deutschland zu verhängen, weil keineausreichenden Maßnahmen getroffen wurden, den Nitrateintritt in dasGrundwasser zu minimieren. [2]"Muss das Kind eigentlich immer erst fast in den Brunnen fallen,damit die Landespolitik Notwendigkeiten nicht mehr auf die lange Bankschiebt? Die Landespolitik ist einfach zu langsam in der Behandlungdes Problems", so Thomas Ganskow, Vorsitzender der PiratenNiedersachsen mit Blick auf die Darstellung der angedachten Maßnahmen[3]. "Das einzige, was man ihr zugute halten kann ist, dass sie auchnur die Folgen der verschleppten Nicht-Maßnahmen der Vergangenheitausbaden muss. Aber jetzt die Bundesregierung allein verantwortlichmachen zu wollen, soll nur vom eigenen Duckmäusertum ablenken.""Dass auf allen Ebenen viel früher viel mehr und viel schnellerhätte getan werden können, ist klar. Aber dann hätte man es sichbeispielsweise in Niedersachsen mit der einflussreichen Schweinelobbyverscherzen können. Die hat offenbar eine höhere Priorität, als dieGesundheit von Bürgern und Umwelt", ergänzt Annette Berndt,Themenbeauftragte für Landwirtschaft der Piraten Niedersachsen. "Mitder EU-Nitrat-Richtlinie wurde bereits 1991 auf die Problematik derTrinkwasserbelastung aufmerksam gemacht [4] Seit dem wurdeherumgedoktert, statt wirklich etwas zu bewegen. Zuletzt Anfangletzten Jahres, als man den Gülleexport als Teil der Lösung gesehenhat. Schon da haben wir kritisiert [5], dass an den Symptomengeschraubt wird. Was es braucht, ist aber die Ursachenbekämpfung: DieAbkehr von der Massen an Gülle produzierenden Massentierhaltung."[1] http://ots.de/GLF7zW[2] http://ots.de/Vr4mWJ[3] http://ots.de/IwwN33[4] http://ots.de/ZCnmAI[5] http://ots.de/HXk15TPressekontakt:Piratenpartei NiedersachsenThomas GanskowHaltenhoffstr. 5030167 HannoverMail: vorstand@piraten-nds.deTel.: 0511-92050912Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell