Piraten Niedersachsen kritisieren generelle Unterversorgung im Gesundheitsbereich

Hannover (ots) - Die Piratenpartei Niedersachsen unterstützt die Forderung desNiedersächsischen Städtetages nach einer verstärkten Sorgetragung des Landes füreine ausreichende Hausarztstruktur (1), sieht die Probleme im Gesundheitsbereichdamit allerdings nicht ausreichend behandelt."Als Piraten unterstützen wir jegliche sinnvolle Bemühungen, die daraufabzielen, eine Unterversorgung beim ärztlichen Angebot zu vermeiden (2). DieSchlussfolgerungen aus der Evaluation der ärztlichen Versorgung im ländlichenRaum (3) sind dafür ein Anfang. Aber neben der hausärztlichen Versorgung spieltauch die Aufrechterhaltung eines flächendeckenden klinischen Angebots einewichtige Rolle", erweitert Thomas Ganskow, Vorsitzender der PiratenNiedersachsen, den Städtetags-Katalog. "Somit lehnen wir Vorschläge, wie dieKonzentration von Krankenhauskapazitäten (4), was mit der Schaffung von "14Zentren für besondere medizinische Expertise" in Niedersachsen bereits auf demWeg ist (5), kategorisch ab (6)."Gerade die aktuelle Situation um Covid-19 (7) zeigt die Mängel in der Versorgungauf."Es braucht standortnahe Einrichtungen, die ein breites Angebot an medizinischerKompetenz in Menschen und Material bereithalten. Es kann doch nicht sein, dassCorona-Proben erst durch das halbe Land gekarrt werden, um sie dann imLandesgesundheitsamt in Hannover zu testen," stellt Adam Wolf, PolitischerGeschäftsführer der Piraten Niedersachsen, klar. "Und es kann auch nicht dieAufgabe privater Labore sein, derartige Tests durchzuführen, wenn es um dieVermeidung von Epidemien oder Pandemien geht. Dass nun Testzentren für dieUntersuchung von Verdachtsfällen aus dem Boden gestampft werden sollen (8), isteine Folge verfehlter Konzentrationspolitik, die nicht vom Extrem- sondern vomNormalfall ausgeht. Und dass man schon damit überfordert ist, zeigt die Zahl derjährlichen Toten durch die "normale" Grippe (9) oder durch die großteils inKrankenhäusern übertragenen MRSA-Infektionen (10). Gerade in einem Land wieDeutschland, darf Gesunderhaltung aber keine Ware sein, sondern muss wieder eineSelbstverständlichkeit werden.