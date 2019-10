Piraten Niedersachsen kritisieren China-Politik der Landesregierung

Hannover (ots) - Mit Datum vom 21.10. veröffentlichte dasNiedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft undVerbraucherschutz einen Bericht von Landwirtschaftsministerin BarbaraOtte-Kinast, die als Vertretung von Ministerpräsident Stephan Weilauf einer China-Reise war. [1]"Schon der Titel "Freundschaftliche Gespräche und frische Ideen"lässt erwarten, dass die Gespräche von Frau Otte-Kinast mit keinemWort die Menschenrechtssituation in China [2], den Ausbau zumvollkommenen Überwachungsstaat [3], die Situation in Hongkong [4]oder die Ein-China-Politik [5] angesprochen hat. Bedenkt man all das,kann man kaum noch freundschaftliche Beziehungen zu diesem Landführen. Aber was war auch anderes zu erwarten von einerLandesregierung, der es ausschließlich um wirtschaftliche Interessengeht, die ja auch das offizielle Ziel dieser Reise waren? Es isteinfach nur traurig, wie hier wieder einmal für ein paar Silberlingeder Ruf nach Freiheit und Humanität ad acta gelegt werden," beklagtThomas Ganskow, Vorsitzender der Piraten Niedersachsen.Dass es auch anders geht, beweist der Prager OberbürgermeisterZdenek Hrib (Piraten), der den Anstoß für eine Kündigung desFreundschaftsvertrages mit seiner Stadt durch die Partnerstadt Pekinggab. [6]"Menschen mit dem Herz am richtigen Fleck und dem Sinn fürHumanität wie Zdenek Hrib nehmen wenig Rücksicht auf wirtschaftlicheFolgen, wenn es darum geht, auf Missstände aufmerksam zu machen,"ergänzt Bruno Adam Wolf, Politischer Geschäftsführer der PiratenNiedersachsen und Kandidat zur Wahl des Oberbürgermeisters vonHannover. "Alle Kommunen in Niedersachsen - und die Landesregierung -sollten ihre Beziehungen überprüfen, insbesondere, wenn sie mitStädten in China getroffen sind - und gegebenenfalls ähnlicheKonsequenzen ziehen. Denn Demokratie und Freiheit müssen die oberstenPrinzipien des politischen Handelns sein. Dafür stehen wir Piraten!"China hingegen steht für die vollkommene Überwachung."Welche frischen Ideen die Ministerin aus dem Land der totalenÜberwachung mitgebracht hat, werden wir an neuen Vorschlägen zurÜberwachung der Bürger erkennen. Zunehmende Online-Überwachung undÜberwachung von Autofahrern durch die Section Control dürften nur dieSpitze des Eisberges gewesen sein. Es dürfte somit nur noch eineFrage der Zeit sein, bis auch hier in Europa und damit auch inDeutschland das chinesische Verhaltens-Scoring [7] eingeführt wird,"befürchtet Richard Bodo Klaus, Mitglied im Landesvorstand der PiratenNiedersachsen und Kreistagsabgeordneter aus Stade. "Wieder einmalmüssen wir darauf hinweisen, dass "1984" [8] keine Anleitung war."[1] http://ots.de/3He3Kv[2] http://ots.de/wTPHXz[3] https://www.tagesschau.de/ausland/ueberwachung-china-101.html[4] http://ots.de/ZfqJHX[5] http://ots.de/ZpnE0i[6] http://ots.de/SaZRQt[7] http://ots.de/pUZxiB[8] https://de.wikipedia.org/wiki/1984_(Roman)Pressekontakt:Piratenpartei NiedersachsenThomas GanskowHaltenhoffstr. 5030167 HannoverMail: vorstand@piraten-nds.deTel.: 0511-92050912 (zeitweise AB)Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell