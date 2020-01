Piraten Niedersachsen fordern Umkehr bei der Rentenpolitik

Hannover, Berlin (ots) - Am 24.01.20 fand in der niedersächsischenLandeshauptstadt Hannover die zweite Mahnwache unter dem Motto "Fridays gegenAltersarmut". (1) Dort sind Menschen aktiv, die sich für die Bekämpfungmaterieller Not nach einem arbeitsreichen Leben einsetzen."Dieses Anliegen ist nachvollziehbar. Das Rentenniveau in Deutschland ist durchdie Rentenreformen der letzten dreißig Jahre insgesamt gesunken. Insbesondereder von der CDU/SPD-Bundesregierung mit dem sogenanntenRV-Altersgrenzenanpassungsgesetz initiierte Beschluss des Deutschen Bundestagesam 9. März 2007 zur Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Lebensjahre hat zueiner deutlichen Niveau-Senkung beigetragen. Bei Inanspruchnahme von Altersrentevor Vollendung des 67. Lebensjahres müssen Regel-Rentner nunmehr für jedenvorzeitigen Monat des Eintritts in die Rente Abschläge in Höhe von jeweils 0,3 %in Kauf nehmen. Da wundert es nicht, dass fast jeder zweite Rentner in Armutleben muss," (2) stellt Thomas Ganskow, Vorsitzender der Piraten Niedersachsenernüchtert fest. "Es ist allerdings ausgesprochen bedenklich, welche Richtungder Politik sich angeblich dieses Themas annimmt." (3)Die Piratenpartei setzt sich neben der Erkundung von Wegen zum BedingungslosenGrundeinkommen (4) als kurzfristige Maßnahme für eine umfassende Rentenreform inRichtung Schweizer Modell ein."Wenn alle in eine Kasse einzahlen, es keine Beitragsbemessungsgrenzen gibt undAuszahlungen nur in einem Korridor zwischen Mindest- und Höchstbetragvorgenommen werden (5), ist wesentlich mehr Geld da, das aufzuteilen wäre,"stellt Adam Wolf, Politischer Geschäftsführer der Piraten Niedersachsen dar."Hier ist die Bundesregierung gefordert, endlich statt kleiner Stellschrauben zudrehen, einen großen Wurf zu machen. Denn das Problem der Altersarmut wird mitden geburtenstarken Jahrgängen stetig weiter wachsen. Aber wirklich sozialesDenken war noch nie das Ding des deutschen Handelns!"(1) http://ots.de/JPqCNz(2)https://www.zeit.de/wirtschaft/2018-07/altersarmut-deutschland-rente-die-linke(3) http://www.omasgegenrechts.de/vorsicht-bei-fridays-gegen-altersarmut/(4) http://ots.de/xNLScP(5) https://wiki.piratenpartei.de/Parteiprogramm#RentenpolitikPressekontakt:V.i.S.d.P.Piratenpartei NiedersachsenThomas GanskowHaltenhoffstr. 5030167 HannoverMail: vorstand@piraten-nds.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4502870OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell