Piraten Niedersachsen: Umweltverträglichkeitsprüfung? Da geht noch was!

Hannover (ots) - Am heutigen 18.12. verabschiedete der Landtag Niedersachseneine Novellierung des Niedersächsischen Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz(NUVPG). [1] Die Piraten Niedersachsen kritisieren die fehlende Erweiterung derEinsatznotwendigkeit."Mit der schlichten Umsetzung von EU-Vorgaben hat die Landesregierung eineChance verpasst, weitergehende Inhalte zu regeln. So hätte man die Notwendigkeitüber die in Anlage 1 benannten Projekte in Landeszuständigkeit erweitern können.Denn noch immer gibt es Projekte wie die Umgestaltung der Innenstadt vonElsfleth [2], die nicht im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung behandeltwerden müssen. Wenn also nicht einmal dann, wenn es anerkannteInteressenvertretungen aus dem Bereich Umwelt für notwendig erachten, im Rahmeneiner UVP berücksichtigt zu werden, diese aber gar nicht durchgeführt wird, wirddas Verfahren zu einem zahnlosen Tiger", kritisiert Thomas Ganskow, Vorsitzenderder Piraten Niedersachsen, die verpasste Chance. "Wir Piraten Niedersachsenwollen dies ändern und streben eine erneute Überarbeitung des Gesetzes an, diediese Notwendigkeit aufnimmt. [3]"Weiterhin kritisieren die Piraten Niedersachsen die fehlende Zuständigkeit derLandesebene bei bergrechtlichen Belangen."Ebenfalls muss die Liste um alle dem Bundesbergrecht unterliegenden Projekte -insbesondere die Gewinnung energetischer Rohstoffe - erweitert werden [4],"fordert Dr. Michael Berndt, themenpolitischer Sprecher für Energiepolitik derPiraten Niedersachsen und beschreibt weiter: "Nach einer entsprechenden Änderungauf Bundesebene, wollen wir ein Vorgehen, das Behörden und Betreiber dazuverpflichtet, Kommunen, Gemeinden bei Planungen und Anträgen sofort zuinformieren und relevante Daten vollständig zu veröffentlichen. Möglichkeitender Mitbestimmung wie Anhörungen und Einspruchsverfahren, Mediationen, Bürger-und Volksbegehren, Verbandsklagerecht, Bürger- und Volksentscheide sollen imBergrecht verankert werden. Enteignungen müssen erschwert und die Zerstörung vonLebensräumen, Infrastrukturen, Dörfern und Siedlungen sowie Zwangsumsiedlungender Bewohner verboten werden. Den Bergbaubetreibern muss die Beweislast fürNotwendigkeit, Effektivität und Gefahrenfreiheit der Nutzung gesetzlichauferlegt werden. Sie müssen zudem verpflichtet werden, ausreichendeRückstellungen zur Schadensregulierung zu bilden. Die Betreiber sowie dieaufsichtführenden Behörden (meist das Landesbergamt) werden grundsätzlichverpflichtet, alle Geo-, Umwelt- und sonstigen Monitoringdaten permanentaktualisiert der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dass es dafür einerÄnderung auf Bundesebene bedarf, ist uns bewusst. Dass die Landesregierung nicht den Hauch einer Absicht erkennen lässt, dies auch in die Wege zu leiten, zeigt die Notwendigkeit, dass Piraten dies tun."

[1] http://ots.de/QBB4uI
[2] http://ots.de/Pi17M9
[3] http://ots.de/wh2yFJ
[4] http://ots.de/IS7rfc