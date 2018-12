Piraten Niedersachsen: Section Control und warum das NPOG jeden betrifft

Hannover (ots) - Mit dem heutigen Start des Testbetriebs derGeschwindigkeitsabschnittskontrolle auf der B6 bei Hannover, der sogenannten Section Control, hat die Piratenpartei Deutschlandangekündigt, Klage auf Unterlassung beim Verwaltungsgericht Hannovereinzureichen. [1] Weiterhin wird in einer Pressemitteilung desMinisteriums für Inneres und Sport darauf hingewiesen, dass am14.01.19 aus dem Test- in den Regelbetrieb gewechselt werden soll.[2]"Neben den rechtlichen Problematiken, die in der Klageangesprochen werden und aus deren Gründen auch wir PiratenNiedersachsen uns gegen die Einführung von Section Controlausgesprochen haben [3], ist hier ein weiterer Punkt interessant: Wasgeschieht mit den Bußgeldbescheiden, die ab dem 14.01.19 ausgestelltwerden sollen?" fragt Thomas Ganskow, kommissarischer Vorsitzenderder Piraten Niedersachsen. "Wie Minister Pistorius klargestellt hat,bedarf es dazu einer entsprechenden Rechtsgrundlage, die erst mit demNiedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)geschaffen werden soll. Doch ob und wann das geschieht, steht in denSternen. Dann sind die "schönen" Kameras nur teure Vogelscheuchen."Nach Informationen aus dem Gesetzgebungs- und Beratungsdienst desLandtages Niedersachsen braucht dieser noch bis in das Frühjahr 2019hinein, um alle 109 Paragrafen des NPOG auf ihreVerfassungskonformität zu prüfen. Und das ist erst der Anfang, denndann müssen in Folge zwingend notwendige Änderungen am Gesetzestextvorgenommen werden."Schon jetzt, nach der Bekanntgabe des Ergebnisses der Überprüfungder ersten 29 Paragrafen und der Feststellung, dass dort in knapp 50Fällen verfassungsrechtliche Probleme gesehen werden [4], ist dochklar, dass dieses Gesetz niemals so durch den Landtag kommen darf.Hinzu kommt, das der Juristische Dienst des Bundestages in demähnlich gelagerten Fall des Abgleichs aller Kennzeichen zur Umsetzungvon Dieselverboten zum Schluss gekommen ist, dass dies nichtverfassungsrechtlich tragbar ist [5], sodass man schon auf dieentsprechende Anmerkungen zum Punkt Section Control im NPOG gespanntsein kann," so Ganskow weiter."Bei den umfangreichen Änderungen, die da sowieso vorgenommenwerden müssen, geht das nur mit einer kompletten Revision desGesetzentwurfes. Wenn Herr Pistorius tatsächlich möchte, dass dieSection Control verwertbare Ergebnisse bringt, dann sorgt ergefälligst dafür, dass das NPOG - und die Section Control -verfassungskonform sind und damit schnell über die Bühne gehen.Ansonsten wünsche ich den Verwaltungsgerichten schon viel Spaß mitden Einsprüchen der betroffenen Autofahrer. Bei wem die sich dann fürdie zusätzliche Arbeit bedanken können, ist klar. Und klar seinsollte nun auch, dass das NPOG tatsächlich jeden betrifft und ebennicht nur Gefährder oder gar Terroristen. Denn ist diese Art derGeschwindigkeitsmessung erst einmal über den Testbetrieb hinaus, istklar, dass sie bundesweit eingesetzt wird. Auf jeder Landstraße, aufjeder geschwindigkeitsbeschränkten Autobahn. Und niemand ist nirgendsmehr unbeobachtet," ergänzt Adam Wolf, Politischer Geschäftsführerder Piraten Niedersachsen.Quellen:[1] http://ots.de/z8p8xi[2] http://ots.de/yM7z8V[3] http://ots.de/uhlPzZ[4] http://ots.de/Pafhle[5] http://ots.de/a50KFfPressekontakt:Piratenpartei NiedersachsenHaltenhoffstr. 5030167 HannoverMail: vorstand@piraten-nds.deMobil: +49 (0) 511 92050912Thomas GanskowKommissarischer VorsitzenderOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell