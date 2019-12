Piraten Niedersachsen: Neues Waffengesetz kriminalisiert alle Menschen

Hannover/Berlin (ots) - Am 20.12.19 gab die Landesregierung bekannt, dass derBundesrat einer Initiative Niedersachsens zur Verschärfung des Waffengesetzeszur Möglichkeit der Einrichtung so genannter Waffenverbotszonen zugestimmt hat[1] [2]."Das wird eine schöne Überraschung für so manchen sein, wenn das unter demWeihnachtsbaum liegende schöne neue Taschenmesser [3] dann bald zuhause bleibenmuss. Weil sich einfach jeder strafbar macht, der auch nur an einer Schulevorbeigeht und ein solches Taschenmesser mit feststellbarer Klinge bei sichführt. Und sei es auch nur, sich seinen Apfel zu schälen", stellt ThomasGanskow, Vorsitzender der Piraten Niedersachsen schockiert fest. "Hier wirdquasi die gesamte Gesellschaft kriminalisiert und niemand nimmt daran Anstoß.Und das, obwohl diese Gesetzesänderung als ganz klare Symbolpolitik gewertetwerden muss. Denn niemand wird sich durch diese Verschärfung von Straftatenabhalten lassen, die mit Messern zu begehen er bereit ist. Hier stellen SPD undCDU wieder einmal unter Beweis, dass wirksame Regelungen nicht ihr Anliegensind. Und dass ihnen Bürgerrechte vollkommen egal sind. Aber das weiß manspätestens seit dem hiesigen Polizeigesetz.""Für den Anfang wird man sich vielleicht noch auf die "üblichen Verdächtigen"beschränken. Das macht die Sache nicht besser. Denn das wird dann wieder einFreibrief für Racial Profiling sein. Es wird bestimmt einen bleibenden Eindruckbei Kindern hinterlassen, deren Eltern in ihrem Beisein von der Polizeikontrolliert werden, wenn sie gerade bei der Kita ankommen", kritisiert AdamWolf, Politischer Geschäftsführer der Piraten Niedersachsen. "Hier wird dieGrundlage für eine Stigmatisierung ganzer Gruppen erweitert, die schon bislangbesonderer Beachtung durch die Polizei Gewiss sein konnte. Und das, obwohl esklare Regelungen gibt, die derartiges Vorgehen untersagen. [4] Nur dass diesesRecht mittlerweile zum Seidenpapiertiger wurde - traurig, aber wahr."[1] http://ots.de/h5R0s3[2] http://ots.de/LR084g[3] http://ots.de/J7n9xq[4] http://ots.de/1PTEjiPressekontakt:Piratenpartei NiedersachsenThomas GanskowHaltenhoffstr. 5030167 HannoverMail: vorstand@piraten-nds.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4476401OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell