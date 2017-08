Piraten: Netzwerkdurchsetzungsgesetz gefährdet Meinungsfreiheit

Stuttgart (ots) - Die Piratenpartei Baden-Württemberg lehnt denheute eingebrachten Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zurVerbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerkenentscheiden ab. Mit dem Gesetz will die Bundesregierung Betreibersozialer Netzwerke verpflichten, Äußerungen auf ihren Plattformen invorgegebenen Zeitfristen zu löschen, wenn sie gegen bestimmteStrafparagrafen verstoßen. Privaten Anbietern wird somit einePrüfpflicht übertragen, die bei grenzwertigen Äußerungen bislang imZweifelsfall sorgfältig von ordentlichen Gerichten ausgeführt wird.In dieser Konstellation ist anzunehmen, dass mehr gelöscht wird alsrechtlich notwendig, da die Anbieter eine Aussage lieber zensierenals ein Bußgeld zu riskieren."Presse- und Meinungsfreiheit sind durch das neue Gesetz derRegierung in Gefahr. Der nun in Eile eingebrachte Vorstoß stellteinen unverhältnismäßigen Eingriff dar und muss komplett überarbeitetwerden." kommentiert Philip Köngeter, Vorsitzender der PiratenparteiBaden-Württemberg.Völlig inakzeptabel ist für die Piratenpartei auch derzivilrechtliche Auskunftsanspruch im Falle vonPersönlichkeitsverletzungen. Die Herausgabe teils hochsensibler Datenvon Internetnutzern ist mit den Grundsätzen des Datenschutzes undohne richterliche Kontrolle nicht vereinbar.Pressekontakt:iratenpartei DeutschlandLandesverband Baden-WürttembergPhilip KöngeterStöckachstr. 5370190 StuttgartMobil: 01743678147Website: www.piraten-bw.deOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell