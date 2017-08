Piraten NRW starten in den Bundestagswahlkampf

Düsseldorf (ots) - Seit dem 28. Juli 2017 steht fest, dass derLandesverband Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei Deutschland mitseiner Landesliste für die Bundestagswahl zugelassen ist.Unter dem Wahlkampfmotto "Piraten. Freu dich aufs Neuland" undeiner modernen Kampagne in den Farben Orange und Lila in Kombinationmit Illustrationen des renommierten Künstlers David von Bassewitzpräsentiert der Bundesverband ein verändertes und herausstechendesImage.Patrick Schiffer, Bundesvorsitzender und Spitzenkandidat in NRWfür die Bundestagswahl äussert sich wie folgt:"Das Wort "Neuland" ist Träger für unsere Ideen, für unsere Visioneines neuen Deutschlands, eines neuen Europas und einer neuen Welt.Wir sind Neuland. Wir stehen zu unserer Vision, unserer Vorstellungvon Neuland. Wir bleiben nicht stehen und sind nicht in der Starreverhaftet, neue Entwicklungen auszublenden. Wir wollen neue Problemenicht auf alten Wegen angehen.Wir werden uns im Bundestagswahlkampf als innovative undzukunftsgerichtete Partei präsentieren, die besonders im Netz auf dievielfältigen Lösungen für die deutsche Politik hinweist und fürAufmerksamkeit sorgen wird. Brexit, Trump und nationalistischeTendenzen in Europa - die Beispiele sind vielfältig: die Alten packenes nicht. Wir Piraten sind jung, kritisieren die veraltetenHerangehensweisen in der aktuellen Politik, stellen Fragen und bietenden Wählerinnen und Wählern frische, weitreichende und nachhaltigeIdeen an.Wo können Digitalisierung, Automatisierung und neue Technologiendurch politische Veränderungen dafür sorgen, dass die Schere zwischenArm und Reich verkleinert werden kann? Wie kann Armut mit den neuenMöglichkeiten bekämpft werden? Gute digitale Bildung fehlt, dieschulischen Möglichkeiten sind spärlich, die Ausstattung der Schulenist schlecht, ein Pflichtfach Informatik oder Medienkompetenz fehltvöllig. Hinzu kommt das fehlende Knowhow der Lehrer. Dies macht ausunserer Sicht nötig, das Kooperationsverbot aufzuheben und das ThemaBildung auf Bundesebene anzusiedeln.Desweiteren wollen wir die Wählerinnen und Wähler für mehr Mut zuEuropa begeistern und die Vorteile eines politisch vereinten unddemokratischeren Europas aufzeigen."Pressekontakt:Daniel DüngelPiratenpartei DeutschlandLandesverband Nordrhein-WestfalenAkademiestr. 340213 DüsseldorfTelefon: +49 211 97 53 24 53E-Mail: presse@piratenpartei-nrw.dewww.piratenpartei-nrw.deOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell