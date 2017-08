Stuttgart (ots) - Die Piratenpartei Baden-Württemberg übt scharfeKritik an der Landtagsfraktion der Grünen. Diese hatte angekündigt,den geplanten "Anti-Terror-Gesetzen" von Innenminister Thomas Stroblweitgehend zuzustimmen. [1] Die Entwürfe enthalten einen deutlichenAusbau an Überwachungsmaßnahmen.»Die Vorschläge von Innenminister Strobl lesen sich wie dieWunschliste eines jeden Überwachungsfanatikers«, kritisiert UweMayer, stellvertretender Vorsitzender der PiratenparteiBaden-Württemberg. »Die immer tiefer gehenden Eingriffe in dieBürgerrechte sorgen nicht für zusätzliche Sicherheit, sonderngefährden unsere Demokratie.«Die Landesregierung will unter anderem die Videoüberwachungdeutlich ausbauen und Kommunikation über Kurznachrichtendienstemitlesen.»Anstatt durch großflächige, automatisierte Videoüberwachung indie Privatsphäre der Bürger einzugreifen sollte sich dieLandesregierung um eine bessere personelle Ausstattung der Polizeikümmern«, so Mayer weiter. »Im Gegensatz zu den aktuellen Vorschlägenwürde dies tatsächlich für mehr Sicherheit sorgen.«Die CDU fordert außerdem den Einsatz der Vorratsdatenspeicherung.Das Grundprinzip der anlasslosen Datenspeicherung wurde erst vorwenigen Monaten vom Europäischen Gerichthof für unzulässig erklärt -es ist zu erwarten, dass sich das Bundesverfassungsgericht dieserMeinung anschließen wird.»Wir begrüßen es, dass sich auch die Grünen in Baden-Württembergnach langem Zögern nun doch gegen die Vorratsdatenspeicherungausgesprochen haben. Leider scheint Ministerpräsident Kretschmanndies aber nur halbherzig zu unterstützen«, so Mayer. »Wir Piratenlehnen anlasslose Überwachung grundsätzlich ab und erwarten, dass dieGrünen wenigstens in diesem Punkt standhaft bleiben - obwohl ihrVerhalten in jüngerer Vergangenheit leider wenig Hoffnung macht.«Quellen [1] http://ots.de/8fAdjPressekontakt:Piratenpartei DeutschlandLandesverband Baden-WürttembergPhilip KöngeterStöckachstr. 5370190 StuttgartMobil: 01743678147Website: www.piraten-bw.deOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell