Piramal Pharma geht mit Xcelerate Integrated Solutions(TM) an den Start

Lexington, Kentucky (ots/PRNewswire) -- Xcelerate Integrated Solutions(TM)-Plattform ist schnell, flexibelund vielseitig- Gestützt auf Erfolgsbilanz von mehr als 70 Programmen der jüngerenZeit mit Investitionen in Systeme und Leistungen für ein nahtlosesKundenerlebnis- Maßgeschneiderte Lösungen sowohl für Indikationen mit hohem Volumenals auch für Nischenmedikamente im Schnellverfahren- Antwort auf wachsenden Wunsch der Branche nach bevorzugtenPartnerbeziehungenPiramal Pharma Solutions (PPS), ein weltweit führendesAuftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, hat seineXcelerate Integrated Solutions(TM)-Plattform vorgestellt, um eineschnell wachsende Bedarfslücke des Markts zu schließen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659399/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg )Die Plattform ist die Antwort auf die wachsende Nachfrage großerund kleiner Pharmaunternehmen nach bevorzugten Partnerschaften mitOrganisationen, die erstklassige Lösungen quer durch verschiedenevertikale Segmente anbieten - Pharmaforschung, Arzneimittelwirkstoff,Arzneiprodukt sowie Dienstleistungen für klinische Prüfungen.Rationalisierung, Restrukturierungsinitiativen und Konsolidierung beiKunden in Verbindung mit einem wachsenden Interesse anVirtualisierung haben dazu geführt, dass die Entwicklung klinischerProgramme verstärkt ausgelagert wird. Auftragsfertiger haben injüngster Zeit ihre Kapazitäten und ihre Expertise quer durchverschiedene vertikale Segmente massiv ausgebaut. Für Kunden wird das'programmbasierte Outsourcing" daher immer interessanter, um beiZeit, Kosten und Management Effizienzgewinne zu realisieren.Xcelerate Integrated Solutions(TM) ist schnell, flexibel undvielseitig. PPS betreibt ein weit verzweigtes Netz an Standorten rundum den Globus, weshalb Kunden in Nordamerika, Europa oder auch Asienihre Produkte lokal auf den Markt bringen können. DieXcelerate-Plattform umfasst integrierte Lösungen für selteneKrankheiten, Nischentherapien und beschleunigte Arzneimittelverfahrenmit niedriger Produktionsmenge. Gleichzeitig sind die Expertise undKapazität verfügbar, um die großtechnische Fertigung beiStoffwechselerkrankungen und neurowissenschaftlichen Therapien zubedienen. PPS betreibt etwa die Hälfte seiner Standorte im Osten unddie andere Hälfte in Westen. Es ist daher ausgezeichnet positioniert,damit Kunden den finalen aktiven pharmazeutischen Wirkstoff (API)bzw. das fertige Arzneiprodukt im Westen produzieren können, währenddie Standorte im Osten die Rückintegrierung in Ausgangsstoffe undZwischenprodukte unterstützen.Vivek Sharma, CEO von Piramal Pharma Solutions, sagte: "Wir sindglücklich über die Premiere der Xcelerate IntegratedSolutions(TM)-Plattform. Die Plattform ist aus dem wachsendenInteresse unserer Kunden am Aufbau bevorzugter Partnerschaften mitWeltmarktführern wie Piramal hervorgegangen, die Komplettlösungenanbieten können, kombiniert mit unserem Interesse an einerZusammenarbeit mit strategischen Partnern.""Die Xcelerate-Plattform legt das Fundament, damit Kunden ihreProgramme von der klinischen Prüfung über die Zulassung bis zurMarkteinführung beschleunigen können. Wir haben in der jüngeren Zeitmehr als 70 integrierte Programme erfolgreich realisiert. Aus dendabei gesammelten Erfahrungen sind Leistungen und Systemehervorgegangen, um unseren Kunden ein nahtloses Erlebnis anzubieten."PPS bietet Plattformlösungen von Forschung bis Kommerzialisierungüber 12 F&E- und Produktionszentren, die sich auf Nordamerika, Europaund Asien verteilen. In den vergangenen zwei Jahren hat PPS dieseDienstleistungen integriert, um Kunden ein nahtloses Erlebnisanzubieten. Parallel hat PPS durch Übernahmen und interneInvestitionen Lücken beim integrierten Angebot geschlossen. So bietetPiramal beispielsweise für die therapeutische Onkologie (wo großesKundeninteresse besteht) heute eine einzigartige Plattform, dieLösungen für hochwirksame API, Abfüllung und Konjugation vonAntikörper-Medikamenten (ADC) umfasst. Dieses integrierteLeistungsangebot wird durch individualisierte IT-Systeme fürEchtzeit-Zugriff auf den Programmfortschritt ergänzt.Informationen zu Piramal Enterprises LimitedPiramal Enterprises Limited (PEL) gehört zu den größtenMischkonzernen in Indien und ist in den SektorenFinanzdienstleistungen, Pharmazie und Grundlagenforschung & Analytikim Gesundheitsbereich aktiv. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftetePEL einen Konzernumsatz von mehr als 1,6 Mrd. USD, wobei 46 % desUmsatzes aus dem internationalen Geschäft stammten.Im pharmazeutischen Bereich bietet PEL über eine durchgehendeHerstellungskette mit mehr als 13 globalen Werken und einem großen,weltweiten Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio andifferenzierten pharmazeutischen Nischenprodukten und ein breitesSpektrum an pharmazeutischen Dienstleistungen an (einschließlichInjektionsmitteln, HPAPI usw.). In Indien stärkt das Unternehmenzudem seine Position im Verbraucherproduktsegment.PELs Geschäftsbereich für Grundlagenforschung & Analytik imGesundheitsbereich ist der weltweit führende Anbieter von Produktenund Dienstleistungen für Grundlagenforschung, Analytik & Daten imGesundheitsbereich mit Kunden, die zu den weltweit führenden Pharma-,Biotech- und Medizinprodukteunternehmen gehören und die bei derfundierten geschäftlichen Entscheidungsfindung unterstützt werden.Der Finanzdienstleister Piramal Capital & Housing Finance Ltd. isteine bei National Housing Bank (NHB) registrierte, breit aufgestellteBaufinanzierungsgesellschaft. Sie ist sektorübergreifend sowohl imGroßhandels- als auch im Einzelhandelsgeschäft tätig. Bei Immobilienbietet die Plattform Wohnungsbaufinanzierung und andereFinanzierungslösungen quer durch den Kapitalstapel, beispielsweise inder Frühphase investiertes Beteiligungskapital, strukturierteSchuldinstrumente, vorrangige besicherte Schuldinstrumente,Baufinanzierung und Flexi Lease Rental Discounting. ImGroßhandelsgeschäft außerhalb des Immobiliensektors betätigen sichzwei unabhängige Verticals: Corporate Finance Group (CFG) undEmerging Corporate Lending (ECL). CFG bietet maßgerechteFinanzierungslösungen für Firmenkunden in verschiedenen Sektoren wieInfrastruktur, regenerative Energie, Straßen, Industrie,Fahrzeugkomponenten usw. ECL vergibt in erster Linie Darlehen ankleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Über seineKonzerngesellschaften bietet PCHFL individualisierte Strategien fürinstitutionelle und Kleinanleger wie beispielsweise MumbaiRedevelopment Fund und Apartment Fund (durch Piramal Fund Management)und pflegt strategische Partnerschaften mit weltweit führendenPensionskassen wie CPPIB, APG und Ivanhoe Cambridge. DerGeschäftsbereich hat zudem mit Bain Capital Credit - India ResurgenceFund eine Investitionsplattform für Distressed Assets aufgelegt, diein sektorübergreifenden Vermögenswerten in Eigenkapital bzw.Verbindlichkeiten investiert (mit Ausnahme von Immobilien), um mitaktiver Beteiligung die Restrukturierung voranzutreiben. Original-Content von: Piramal Pharma Solutions, übermittelt durch news aktuell