Piramal Pharma Solutions siegt bei Global Generics & Biosimilars Awards 2017 in der Kategorie 'Industry Partner of the Year'

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Piramal Pharma Solutions (PPS) wurde bei den Global Generics &Biosimilars Awards 2017, die vor Kurzem in Frankfurt (Deutschland)stattgefunden haben, als 'Industry Partner of the Year'ausgezeichnet. Das Unternehmen hat sich in dieser Kategorie gegenmehrere internationale Mitbewerber durchgesetzt.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20170320/480020LOGO )"Dies ist ein großer Moment für Piramal, und ich möchte allengratulieren, die an diesem Erfolg beteiligt waren. Bei Piramal istdas oberste Ziel, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und unsereLeistungen termingerecht zu erbringen", sagte Vivek Sharma, CEO vonPiramal Pharma Solutions. "Die Stützpfeiler von PPS sindKundenorientierung und Qualität. Wir sind überzeugt, dass wir es mitdiesen Werten zu einem bevorzugten Partner der Life-Sciences-Brancheschaffen werden. Wir freuen uns außerordentlich über dieseAuszeichnung, die den Fortschritt anerkennt, den wir in diesemBereich bereits erzielt haben. Ich danke allen unseren Partnern fürdas Vertrauen, das sie in uns gelegt haben. Ich verspreche, dass wirunsere Kunden noch besser dabei unterstützen werden, kosteneffektiveMedikamente mit einem Nutzen für die Menschheit zu entwickeln."Anil Srivastava, Business Head - API Generics, sagte: "Ich freuemich außerordentlich, diesen Preis im Namen von Team Piramal zuempfangen. Seit Jahren arbeiten wir unermüdlich daran, unseren Kundenein verlässlicher Partner zu sein. Wir sehen uns in der Pflicht,gemeinsam mit unseren Kunden nutzbringende Produkte zu entwickeln,einwandfreie Qualitätsstandards und Compliance sicherzustellen,innovative und effiziente F&E-Arbeit zu leisten und ein umfangreichesLeistungsspektrum anzubieten. Dabei verfolgen wir das größere Ziel,die Entwicklung kosteneffektiver, lebensrettender Medikamente zuunterstützen, die die Lebensqualität verbessern."Bei den Global Generics & Biosimilars Awards 2017 werden 'BestPractices' in zwei Sektoren ausgezeichnet und gleichzeitigVerbesserungen in jedem denkbaren Aspekt der Geschäftstätigkeitvorangetrieben. Jeder Preis unterstreicht die Anstrengungen, die inden globalen Generika- und Biosimilars-Sektoren gemacht werden, ummehr Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu kostengünstigenMedikamenten zu verschaffen. Die Preise gehören zu den höchstenAuszeichnungen, die in der Pharmabranche vergeben werden.Piramal Pharma Solutions ist ein global führender Pharmaproduzentmit einem umfangreichen Portfolio an API, Zwischenprodukten undRezepturen. Seit seiner Gründung im Jahr 1995 hat sich PiramalsGenerika-API-Sparte für Kunden zu einem bevorzugten Partner mit einembreiten Spektrum an hochqualitativen API entwickelt. DieGenerika-API-Sparte verzeichnet seit Jahren ein stetiges Wachstum,was auf enge Kundenbeziehungen, ein herausragendes Qualitätsprofil,umfangreiche Innovationsarbeit und eine ausgezeichnete Erfolgsbilanzin Sachen termingerechter Leistungserbringung und Kundenorientierungzurückgeht. Seit mehr als 20 Jahren ist Piramal mit Niederlassungenin Indien und Großbritannien zuverlässiger API-Lieferant an die USAund europäische Märkte. Alle Standorte erfüllen globaleregulatorische Vorgaben und cGMP-Compliance-Standards und wurden vonder FDA geprüft und zugelassen.Informationen zu Piramal Enterprises Limited:Piramal Enterprises Limited (PEL) gehört zu den größtenMischkonzernen in Indien und ist in den SektorenFinanzdienstleistungen, Pharmazie und Grundlagenforschung & Analytikim Gesundheitsbereich aktiv. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftetePEL einen Konzernumsatz von mehr als 1,3 Mrd. USD, wobei 51 % desUmsatzes aus dem internationalen Geschäft stammten.Bei Finanzdienstleistungen stellt PEL umfassende Finanzlösungenfür Immobilienunternehmen bereit. Die Corporate Finance Group (CFG)des Geschäftsbereichs bietet auch Wachstumskapital auf hoher undmittlerer Ebene für verschiedene Unternehmen in vielen Sektoren, dieein integraler Bestandteil von Indiens starkem Wachstum sind. DerGeschäftsbereich hat zudem eine Investitionsplattform für DistressedAssets aufgelegt, die in sektorübergreifenden Vermögenswerten inEigenkapital bzw. Verbindlichkeiten investiert (mit Ausnahme vonImmobilien), um mit aktiver Beteiligung die Restrukturierungvoranzutreiben. Die von diesen Unternehmen verwalteten Gesamtmittelbelaufen sich auf über 5,5 Mrd. USD. Das Unternehmen hat vor Kurzemeinen vertikal integrierten Finanzarm zur privaten Baufinanzierungaufgelegt. Das Unternehmen pflegt außerdem strategische Allianzen mitführenden globalen Fonds wie APG Asset Management, Bain CapitalCredit, CPPIB Credit Investment Inc. und Ivanhoé Cambridge (CDPQ).PEL hat zudem langfristige Kapitalbeteiligungen im Wert von ungefähr1 Mrd. USD in der Shriram Group, einem führenden Finanzkonglomerat inIndien.Im pharmazeutischen Bereich bietet PEL über eine durchgehendeHerstellungskette mit mehr als 13 globalen Werken und einem großen,weltweiten Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio andifferenzierten pharmazeutischen Nischenprodukten und ein breitesSpektrum an pharmazeutischen Dienstleistungen an (einschließlichInjektionsmitteln, HPAPI usw.). In Indien stärkt das Unternehmenzudem seine Position im Verbraucherproduktsegment.PELs Geschäftsbereich für Grundlagenforschung & Analytik imGesundheitsbereich, die Decision Resources Group, ist der weltweitführende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen fürGrundlagenforschung, Analytik & Daten im Gesundheitsbereich mitKunden, die zu den weltweit führenden Pharma-, Biotech- undMedizinprodukteunternehmen gehören und die bei der fundiertengeschäftlichen Entscheidungsfindung unterstützt werden.PEL wird an der BSE Limited und der National Stock Exchange ofIndia Limited gehandelt.