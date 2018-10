Piramal Pharma Solutions als Industry Partner of the Year' bei Global Generics & Biosimilars Awards 2018 ausgezeichnet

Madrid (ots/PRNewswire) -Piramal Pharma Solutions (PPS) wurde bei den Global Generics &Biosimilars Awards 2018, die vor kurzem in Madrid stattgefundenhaben, als 'Industry Partner of the Year' ausgezeichnet. Dies ist daszweite Jahr in Folge, in dem PPS diesen begehrten Preis gewonnen hat.PPS lag mit mehreren Fachkollegen in dieser Kategorie im Wettbewerb -einer Kategorie, die mit der Grundüberzeugung der Piramal Groupübereinstimmt, starke Kooperationen mit ihren strategischen Partnernaufzubauen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659399/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg )Vivek Sharma, CEO, Piramal Pharma Solutions sagte: "Wir freuen unsaußerordentlich diesen Preis zu empfangen und ich gratuliere dem Teamvon Piramal Pharma Solutions, das diesen Sieg durch seine gemeinsamenAnstrengungen und seinen Einsatz ermöglicht hat. Wir bei Piramalkonzentrieren uns auf Kundenorientierung, Qualität und Innovation alsGrundlage für eine starke Zusammenarbeit. Mit diesen Werten sind wirbestrebt, zum bevorzugten Partner unserer Kunden zu werden. Einesunserer erklärten Ziele ist, gemeinsam mit unseren Kunden dieEntwicklung kosteneffektiver, lebensrettender Medikamente zuunterstützen, die die Lebensqualität verbessern. Diese Auszeichnungunterstreicht die Fortschritte, die wir erzielt haben. Ich dankeallen unseren Partnern für das Vertrauen, das sie in uns gelegthaben, und unseren Kollegen für ihre Bemühungen bei der Verbesserungder Gesundheitsversorgung. Erfreulich ist, dass wir alle in einerBranche arbeiten, die sich auf die Verbesserung des menschlichenLebens auswirkt. Diese Anerkennung motiviert uns, uns selbst zuverbessern und innovative Lösungen für unsere Kunden und Endpatientenanzubieten."Die Global Generics & Biosimilars Awards gehören zu den höchstenAuszeichnungen, die in der Pharmabranche vergeben werden. Jeder Preisunterstreicht die Anstrengungen, die in den globalen Generika- undBiosimilars-Sektoren gemacht werden, um mehr Menschen auf der ganzenWelt Zugang zu kostengünstigen Medikamenten zu verschaffen.Piramal Pharma Solutions ist ein global führender Pharmaproduzentmit einem umfangreichen Portfolio an API, Zwischenprodukten undRezepturen. Seit seiner Gründung im Jahr 1995 hat sich PiramalsGenerika-API-Sparte für Kunden zu einem bevorzugten Partner mit einembreiten Spektrum an hochqualitativen API entwickelt. DieGenerika-API-Sparte verzeichnet seit Jahren ein stetiges Wachstum,was auf enge Kundenbeziehungen, ein herausragendes Qualitätsprofil,umfangreiche Innovationsarbeit und eine ausgezeichnete Erfolgsbilanzin Sachen termingerechter Leistungserbringung und Kundenorientierungzurückgeht. Seit mehr als 20 Jahren ist Piramal mit Niederlassungenin Indien und Großbritannien zuverlässiger API-Lieferant an die USAund europäische Märkte. Alle Standorte erfüllen globaleregulatorische Vorgaben und cGMP-Compliance-Standards und wurden vonder FDA geprüft und zugelassen.Informationen zu Piramal Enterprises LimitedPiramal Enterprises Limited (PEL) gehört zu den größtenMischkonzernen in Indien und ist in den SektorenFinanzdienstleistungen, Pharmazie und Grundlagenforschung & Analytikim Gesundheitsbereich aktiv. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftetePEL einen Konzernumsatz von mehr als 1,6 Mrd. USD, wobei 46 % desUmsatzes aus dem internationalen Geschäft stammten.Im pharmazeutischen Bereich bietet PEL über eine durchgehendeHerstellungskette mit mehr als 13 globalen Werken und einem großen,weltweiten Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio andifferenzierten pharmazeutischen Nischenprodukten und ein breitesSpektrum an pharmazeutischen Dienstleistungen an (einschließlichInjektionsmitteln, HPAPI usw.). In Indien stärkt das Unternehmenzudem seine Position im Verbraucherproduktsegment.PELs Geschäftsbereich für Grundlagenforschung & Analytik imGesundheitsbereich ist der weltweit führende Anbieter von Produktenund Dienstleistungen für Grundlagenforschung, Analytik & Daten imGesundheitsbereich mit Kunden, die zu den weltweit führenden Pharma-,Biotech- und Medizinprodukteunternehmen gehören und die bei derfundierten geschäftlichen Entscheidungsfindung unterstützt werden.Der Finanzdienstleister Piramal Capital & Housing Finance Ltd. isteine bei National Housing Bank (NHB) registrierte, breit aufgestellteBaufinanzierungsgesellschaft. Sie ist sektorübergreifend sowohl imGroßhandels- als auch im Einzelhandelsgeschäft tätig. Bei Immobilienbietet die Plattform Wohnungsbaufinanzierung und andereFinanzierungslösungen quer durch den Kapitalstapel, beispielsweise inder Frühphase investiertes Beteiligungskapital, strukturierteSchuldinstrumente, vorrangige besicherte Schuldinstrumente,Baufinanzierung und Flexi Lease Rental Discounting. ImGroßhandelsgeschäft außerhalb des Immobiliensektors betätigen sichzwei unabhängige Verticals: Corporate Finance Group (CFG) undEmerging Corporate Lending (ECL). CFG bietet maßgerechteFinanzierungslösungen für Firmenkunden in verschiedenen Sektoren wieInfrastruktur, regenerative Energie, Straßen, Industrie,Fahrzeugkomponenten usw. ECL vergibt in erster Linie Darlehen ankleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Über seineKonzerngesellschaften bietet PCHFL individualisierte Strategien fürinstitutionelle und Kleinanleger wie beispielsweise MumbaiRedevelopment Fund und Apartment Fund (durch Piramal Fund Management)und pflegt strategische Partnerschaften mit weltweit führendenPensionskassen wie CPPIB, APG und Ivanhoe Cambridge. DerGeschäftsbereich hat zudem mit Bain Capital Credit - India ResurgenceFund eine Investitionsplattform für Distressed Assets aufgelegt, diein sektorübergreifenden Vermögenswerten in Eigenkapital bzw.Verbindlichkeiten investiert (mit Ausnahme von Immobilien), um mitaktiver Beteiligung die Restrukturierung voranzutreiben. 