Piraeus Bank verkauft das TAFELSILBER!

die schwer angeschlagene Piraeus Bank arbeitet weiter an einer Verschlankung des eigenen Unternehmens und schreckt dabei auch nicht vor Verkäufen zurück. Aktuell trifft es die zyprische Tochter Piraeus Bank Cyprus Ltd, von welcher Anteile im Wert von 3,2 Millionen Euro verkauft werden. Neuer Besitzer wird die Holding M. Sehnaoui SAL, Piraeus selbst hält nach der Transaktion nur noch 17,7 Prozent an dem Unternehmen. Der Handel ist Teil einer Vereinbarung mit der EU, um die Piraeus Bank langfristig zu sanieren.

Noch ist viel zu tun!

Die Piraeus Bank hat bei dem Deal sicherlich mehr zu gewinnen als zu verlieren, die Champagner-Korken dürften aber auch nach Abschluss der Transaktion noch nicht knallen. Zu groß sind noch die Probleme, vor denen die griechische Bank steht. Denn auch wenn das Thema in den Medien etwas in den Hintergrund geraten ist, so ist die Schuldenkrise in Griechenland doch aktueller denn je. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Piraeus Bank bald endlich Licht am Ende des Tunnels sieht. Immerhin konnte der Aktienkurs sich in den letzten drei Monaten schon deutlich erholen, den Status als Pennystock wird die Bank aber noch lange innehaben.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

