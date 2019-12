Piper Jaffray CosIst das alles gewesen, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

An der Börse New York notiert die Aktie Piper Jaffray Cos am 20.12.2019, 17:59 Uhr, mit dem Kurs von 80.83 USD. Die Aktie der Piper Jaffray Cos wird dem Segment "Investment Banking & Brokerage" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Piper Jaffray Cos nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,1 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Piper Jaffray Cos damit 26,76 Prozent über dem Durchschnitt (7,34 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 7,77 Prozent. Piper Jaffray Cos liegt aktuell 26,32 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Piper Jaffray Cos-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 75,43 USD mit dem aktuellen Kurs (80,66 USD), ergibt sich eine Abweichung von +6,93 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (78,05 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,34 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Piper Jaffray Cos-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Piper Jaffray Cos mit einem Wert von 12,91 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Kapitalmärkte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 32,41 , womit sich ein Abstand von 60 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.