Pipeline-Abkommen im Mittelmeer könnte bald unterzeichnet werden

Zypern, Griechenland und Israel stehen nach Medienberichten vor der Unterzeichnung eines Abkommens für den Bau der Gas-Pipeline Eastmed im Mittelmeer.



Zyprische und griechische Medien berichteten am Wochenende, die Vereinbarung solle im Januar 2020 unterschrieben werden. Der zyprische Außenminister Nikos Christodoulidis bestätigte, dass es auf diplomatischer Ebene "entsprechende Entwicklungen" gebe.

Über die 2100 Kilometer lange Pipeline Eastmed, die in bis zu 3000 Meter Tiefe durch das Mittelmeer verlaufen soll, will Israel von 2025 an Erdgas nach Europa liefern. Die Kosten könnten sich auf mehr als 6 Milliarden Euro belaufen. Die Pipeline soll von Israel nach Zypern und von dort aus nach Kreta über das griechische Festland bis nach Italien reichen.

Das von den USA unterstützte Projekt hat neben der wirtschaftlichen und energiepolitischen auch eine starke geopolitische Dimension im von Krisen geprägten östlichen Mittelmeerraum. Es ist, wie die Beteiligten immer wieder betonen, eine Allianz der "drei demokratischen Staaten am östlichen Mittelmeer" - soll heißen, des einzig möglichen Verbunds in einer Region voller Konflikte.