Pioniere sind begeistert vom rasanten Prelaunch-Start von Oud Essentials in Malaysia

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) -Oud Essentials will die bemerkenswerte, magische Substanz, die 100% reines Bio-Oud ist, auf den globalen Hautpflegemarkt bringen undstellte seine Produktpalette vorab einer ausgewählten Gruppe vonBranchenexperten vor.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/464278/Oud_Essentials_Logo.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/480379/Oud_Essentials.jpg(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/480380/Oud_Essentials_2.jpg )Die Geschichte von Oud Essentials blickt auf Tausende von Jahrenzurück und setzt nun zum allerersten Mal eines der wertvollstenNaturmaterialien in einer Reihe von Hautpflegeprodukten und Zubehörein, mit der Aussicht und der erklärten Absicht, eine hart umkämpfteBranche zu revolutionieren.Jedes Element der Oud-Essentials-Reihe enthält reines Oud ?nachhaltig bezogen und ethisch produziert von Aquilaria-Plantagen inSüdostasien und bis zur Perfektion verfeinert in der eigens dafürerrichteten Destillerie, die sich im Besitz und unter der Leitungeines mit Oud Essentials assoziierten Unternehmens befindet. Mitseinem Respekt für die Umwelt und die Gemeinschaften, die in und umdie Plantagen leben und arbeiten, kann sich Oud Essentials einesMaßes an vertikaler Integration und an sozialem Bewusstsein rühmen,die ein neuer Maßstab für die Branche werden sollen."Wir hätten uns keinen besseren Start wünschen können", sagteAnthony Yap, CEO - Oud Essentials, Asia-Pacific. "Die Reaktionunserer Besucher und Gäste auf unsere Geschichte und unsere Produktehat sogar meine Erwartungen übertroffen. Wir haben sie auf einenRundgang durch die Plantagen mitgenommen, so dass sie sehen konnten,wo Oud herkommt und wie wir es herstellen, und dann brachten wir siein unsere Büros in Kuala Lumpur, wo wir ihnen unsere Produktevorstellten. Immer mehr Menschen zeigen heutzutage einUmweltbewusstsein und möchten die Herkunft der Produkte kennen, diesie verwenden, und wir zeigten ihnen jeden Schritt des Prozesses.Einfach nur ihre Reaktion zu erleben hat uns sehr stolz gemacht undwir sind absolut davon überzeugt, dass wir auf etwas ganz Besonderesgestoßen sind."Das Schweizer Unternehmen mit Sitz in Genf wird bald im Rahmenseiner ehrgeizigen globalen Expansionspläne in Asien starten und dieBesucher, die im Support-Büro von Oud Essentials in Kuala Lumpur, demasiatischen Dreh- und Angelpunkt des Unternehmens, eintrafen, hörteneine Reihe von informativen und aufschlussreichen Reden, die von denSchlüsselpersonen des Unternehmens gehalten wurden.Jean-Marc Dufat, Oud Essentials CEO - Europa, ein Experte in dergalenischen Pharmazie und der Visionär, der hinter der Marke steht,erzählte, wie sich die Story entwickelt hat und wie seine Faszinationfür Oud den Prozess ermöglichte. Vienna Lee Wien Chian nahm mit denBesuchern alle Bestandteile und Zusammensetzungen in der Produktreihedurch, die "das Gesicht der Hautpflege verändern" soll."Ich denke mittlerweile seit Jahren über etwas in dieser Richtungnach", sagte Dufat, "und es hat sehr viel Forschungs- undEntwicklungsarbeit bedurft. Ich bin jetzt sehr zufrieden mit unserenFortschritten, Oud einem breiteren Publikum nahe zu bringen, und ichweiß, dass unsere Produktpalette eine "Revolution" auf dem Marktherbeiführen wird. Das ist genau das, was wir tun wollen: etwasverändern, das Bewusstsein der Menschen stärken und ihnen ihre Umweltsowie ihre persönliche Gesundheit bewusst machen. Wir wenden uns aneine neue Art von Verbrauchern ? diejenigen, die unsere Geschichteverstehen und schätzen, was wir zu tun versuchen."Alle Besucher und Gäste der dreitägigen Veranstaltung sprachenbegeistert über die Organisation und die Gastfreundschaft, die ihnendurch das Oud-Essentials-Team entgegengebracht wurde."Ich bin fasziniert von der Geschichte", sagte Sam Ortega, einerder Besucher von den Philippinen und ein erfahrener Branchenkenner."Ich bin sehr beeindruckt von den Produkten und mir gefällt die Artund Weise, wie Oud Essentials versucht, bestimmte Dinge in derBranche zu verändern ? in Bezug darauf, was sie herstellen, sowieauch durch die Art und Weise, wie sie ihre Produkte verkaufen wollen.Es ist schon eine Weile her, seit ich zuletzt so begeistert über eineneue Marke war, aber in der heutigen Zeit ist es eine gute Sache,anders zu sein, und dies kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Es gibtviele Unternehmen und Produkte, die allerlei Versprechen undZusicherungen machen, aber ich denke, Oud Essentials kann diese aucheinlösen."Regenerierendes Serum von Oud Essentials, Dual-Phasen-Öl,Augenserum, Oud Blanc ? eine luxuriöse Aufhellungscreme ? undOud-Armbänder werden in den nächsten Wochen auf den Markt kommen,wenn sich die neue, innovative Marke aufmacht, auf dem globalen Markt"das Gesicht der Hautpflege zu verändern".Oud Essentials (http://www.oudessentials.com)Oud Essentials ist eine neue Marke, ein neues Gesicht und einneuer Name in der internationalen Hautpflegeindustrie. Die Markekonzentriert die bemerkenswerten Eigenschaften von Agarholz und Oudin einer Hautpflegeserie, deren Ansatz in einem gesunden Lebensstilliegt und deren Inhaltsstoff seit Jahrtausenden genutzt wird.Mit realen Produkten für reale Menschen in einer realen Weltverkörpert die Hautpflegeserie von Oud Essentials zusammen mitschönem Schmuck und natürlichen Infusionen, die zur Förderung desgeistigen und körperlichen Wohlbefindens entwickelt wurden, denPioniergeist, der Innovation und kreativem Schaffen innewohnt, undrespektiert dabei die Umwelt, die Gemeinschaften und das Konzept derNachhaltigkeit, das uns allen unentbehrlich geworden ist.Das gesamte Oud, das in der Produktreihe Oud Essentials verwendetwird, stammt aus nachhaltigen Quellen und ethisch einwandfreierProduktion und besitzt die vollständige Anerkennung und Zulassung vonCITES (Convention on International Trade in Endangered Species ofWild Fauna and Flora).Pressekontakt:Für Europa: Marine Adeninmarine@oudessentials.com +41 79 171 27 25 Für Asien: Teh Si MeiSocial Media Managerestica@oudessentials.com+60-3-7451-8881Original-Content von: Oud Essentials, übermittelt durch news aktuell