Pionierarbeit: Takeda launcht Sprachassistent-Tool für CED-Patienten (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zum 'Mein CED'-Skillhttps://www.amazon.de/Takeda-Pharma-Vertrieb-GmbH-Co/dp/B07F363X4J/ref=sr_1_1?s=digital-skills&ie=UTF8&qid=1537345968&sr=1-1&keywords=Mein+CED--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Digitale Sprachassistenten erobern die Haushalte. Fast 40 Prozentaller Deutschen setzen schon jetzt auf die Dienste der smartenHelfer.* Dass die Technologie noch mehr kann als das Wettervorherzusagen oder Termine anzulegen, zeigt eine neue digitale Lösungzur medizinischen Information im Bereich der chronisch-entzündlichenDarmerkrankungen (CED) von Takeda: "Mein CED", der erste CED-Skillfür Amazon Alexa, ging Ende Juni in Deutschland live. Der Launch des"Mein CED"-Skills ist ein erster Meilenstein im Bereich innovativerpatientenorientierter Digitallösungen von Takeda.Digitale Sprachassistenten wie Amazon Alexa sind in aller Mundeund gewinnen immer mehr an Bedeutung für den Alltag. Mit dem Launchdes ersten CED-Skills für Amazon Alexa leistet Takeda Pionierarbeitund zeigt, dass die smarten Helfer auch bei medizinischen Fragen einewertvolle Unterstützung im Alltag sein können. Der "Mein CED"-Skillgibt via Sprachausgabe praktische Hinweise zum Leben mitchronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitisulcerosa, zum Beispiel zu den Themen Sport, Ernährung oderSchwangerschaft, und beantwortet die wichtigsten Fragen zu denErkrankungen - und das rund um die Uhr! Fürmedizinisch-therapeutische Fragen bleibt der Arzt weiterhin derzentrale Ansprechpartner."Mein CED"-Skill für Alexa: Praktische Begleitung im CED-AlltagDiese völlig neuartige Gesundheitslösung orientiert sich eng ander Lebenswirklichkeit und den speziellen Bedürfnissen undGewohnheiten der digital-affinen CED-Patienten. Auch mit Hinblick aufdie inhaltliche Entwicklung steht daher der Input von Betroffenenselbst im Vordergrund, denn sie wissen am besten, auf was es ankommtund welche Unterstützung in den verschiedenen Phasen der CEDbenötigt wird. Bereits die Inhalte der Pilotversion wurden deshalbbasierend auf den häufigsten, bisher beim Medical Information Centervon Takeda eingegangenen Fragen von CED-Betroffenen zusammengestellt."Mein CED"-Co-Worker: Dialog auf Augenhöhe"Um "Mein CED" auch längerfristig zu einer echten Bereicherung imLebensalltag der Betroffenen zu machen, werden wir das Tool gemeinsammit CED-Betroffenen kontinuierlich weiterentwickeln", so Dr. med.Milan Novakovic, Leiter der Medizin bei Takeda und Initiator desProjekts. Ein Ansatz, der sehr gut angenommen wird: Die eigens dafüreingerichtete geschlossene Facebookgruppe "Mein CED"-Co-Workerumfasst bereits mehr als 160 Mitglieder. Aufmerksam gemacht wurdendie Co-Worker über die Social Media-Kanäle der bereits 2016 vonTakeda ins Leben gerufenen #TrotzCED-Community(www.facebook.com/cedtrotzdemich.de/), die bereits mehr als 8.400Follower hat. Der Austausch in der Co-Workinggruppe ermöglicht einenDialog auf Augenhöhe mit den CED-Betroffenen und liefert darüberhinaus wichtige Anregungen für weitere Aktivitäten.Interessierte finden "Mein CED" kostenfrei im Amazon Skill Store.Quelle*Splendid Research, Studie: Wie verbreitet sind digitaleSprachassistenten in Deutschland?http://ots.de/GJd6kT, letzter Abruf: 06.09.2018Pressekontakt:Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KGUnternehmenskommunikationJägerstr. 2710117 BerlinTel. +49 30 20 62 77 151E-Mail: pr@takeda.comOriginal-Content von: Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell