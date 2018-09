Unterföhring (ots) -Happy Birthday, "Galileo"! Das ProSieben-Wissens-Magazin feiert am30. November 2018 seinen 20. Geburtstag - und kann dabei auf einebewegte Geschichte voller Innovation, Neugier und Pionierarbeitzurückblicken. Mit 68 Minuten Sendezeit bildet es heute das Herzstückder Access-Prime-Time und ist längst zum Trendsetter geworden: Alserstes Magazin setzte "Galileo" eine Woche lang on Air auf zwei dervielversprechendsten Zukunftstechnologien Virtual Reality undAugmented Reality. Um Augmented Reality in die deutschen Wohnzimmerzu bringen, kam eine weltweit noch nie dagewesene Technik zumEinsatz. Bei den Mitmach-Dokus der "Du bist..."-Reihe gibt dasProSieben-Magazin den Zuschauern die Möglichkeit, vor politischenoder sportlichen Großereignissen selbst per App undMehrheitsentscheid über den Ausgang eines Szenarios zu bestimmen.2017 krönte der Deutsche Fernsehpreis den Pioniergeist und dieNeugier von "Galileo" in der Kategorie "Bestes Infotainment".Kein Wissens-Magazin läuft länger täglich im deutschen TV. Von derersten Sekunde an mit dabei: Moderator Aiman Abdallah. "'Galileo' hatnie die Lust am Unbekannten verloren und daran, Antworten auf Fragenzu finden. Ich muss immer wieder lächeln, wenn ich an die Phase derGeschichten über Wurstherstellung denke und ich bin nach wie vorstolz, dass wir als erster TV-Sender weltweit dieAugmented-Reality-Technologie eingesetzt haben. Egal, was wir bei'Galileo' als nächstes in Angriff nehmen werden - ich freue michdarauf, noch viele Jahre unsere Zuschauer mit mehr Wissen zuinspirieren!""Galileo"-Moderator Stefan Gödde: "Ich bin zwar quasi erst zurHalbzeit bei "Galileo" eingestiegen, aber ich kann mir keine schönereArbeit vorstellen. Und ich würde sehr gerne noch mein eigenes20-jähriges Jubiläum hier feiern - deshalb: Auf die Zukunft und nochviele weitere Ausgaben von 'Galileo' voller Wissensdurst undInnovation!""Galileo"-Moderatorin Funda Vanroy: "20 Jahre 'Galileo' ... undseit 10 Jahren bin ich ein Teil davon! Ob ich als Reporterinunterwegs bin oder aus dem Studio moderiere, immer gibt es was zulernen, zu entdecken und zu staunen - ich habe sicher einen dercoolsten Jobs der Welt. Ein Hoch auf die nächsten 20 Jahre!"ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Wer sich nur oberflächlichmit ProSieben beschäftigt, nimmt uns ausschließlich alsEntertainment-Sender wahr. Doch 'Galileo' gehört zu unserer DNA.ProSieben ohne 'Galileo' wäre wie ein Auto ohne Räder. HerzlichenGlückwunsch Aiman Abdallah, Stefan Gödde, Funda Vanroy und an dasgesamte 'Galileo'-Team!"Aus dem Wissens-Pionier "Galileo" entwickelte ProSieben neueerfolgreiche Wissensmarken: die Primetime-Ranking-Show "Galileo BigPictures", das Reportage-Magazin "Uncovered", "Galileo Spezial","Galileo Mystery", "Galileo Extra", "Inside mit Stefan Gödde", "10Fakten" ... Das ist der neue Factual-Dienstag ab November aufProSieben: Wissens-TV bestimmt den ganzen Abend lang das Programm mit"Galileo Big Pictures" mit Aiman Abdallah (20:15 Uhr), einer neuenStaffel der Reportage-Reihe "Uncovered" mit Thilo Mischke (22:15 Uhr)und dem Magazin "10 Fakten" mit Aiman Abdallah (23:15 Uhr).Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR - Factual & SportsEva GradlTel. +49 [89] 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell