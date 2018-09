Pionier der Bike Sharing-Branche PBSC Urban Solutions revolutioniert urbane Elektromobilität in Barcelona

Montréal und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -- 1.000 hochmoderne Elektrofahrräder mit Tretunterstützung undintelligentem Hybridsystem werden Teil der 7.000 in Barcelonabereitgestellten Fahrräder sein- Neuer Vertrag ist krönender Abschluss eines wachstumsstarken Jahresfür PBCS, einschließlich des Starts von Bike-Sharing-Systemen inRio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Vila Velha,Nicosia, Valence, Santiago und Buenos Aires sowie einer Ausdehnungdieses Systems in Montréal, Toronto, Honolulu, Columbus,Chattanooga und Guadalajara.PBSC Urban Solutions, der weltweit führende Anbieter nachhaltigerurbaner Mobilitätslösungen, führt nach Erhalt eines der größten undbranchenweit begehrtesten Verträge die hochmodernen Elektrofahrrädermit Tretunterstützung (https://vimeo.com/255816682/2b719e88fd) inBarcelona ein.Für Barcelonas Bike-Sharing-Netzwerk Bicing bricht eine neue Äraan. PBSC wurde im Rahmen eines Joint Venture mit dem renommiertenInfrastrukturbetreiber und Dienstleistungsanbieter Ferrovial miteinem zehnjährigen Vertrag zur Einführung von insgesamt 7.000Fahrrädern, einschließlich 1.000 branchenführenden BOOSTElektrofahrrädern mit Tretunterstützung, beauftragt, die bis 2019 inallen zehn Stadtbezirken einsatzbereit sein sollen. Sowohl fürPlanung als auch Bereitstellung wird PSBC eng mit Barcelona deServeis Municipals (B:SM) zusammenarbeiten - die Organisation, dervon der Stadt Barcelona die Verantwortung für ein städtischesBike-Sharing-System übertragen wurde.Für eine erfolgreiche Einführung in diesem Umfang werden dieErgebnisse jahrelanger Forschung- und Entwicklungsarbeit dertalentierten Maschinenbau- und Elektroingenieure von PBSCsTechniklaboren verwendet, um eine Erfahrung bieten zu können, die sopraktisch und flexibel wie möglich ist. Über eine mobile Anwendung,Smart Card oder NFC-Technologie werden Radfahrer die Räder entsperrenkönnen."In Barcelona herrscht eine unvergleichbare Dynamik. Oftmals wirdBarcelona bezüglich Gastronomie, Kultur, Stadtplanung, Architekturund Sport als eine der weltweit florierendsten Städte porträtiert,die auch weiterhin die Messlatte durch neue Initiativen, die sichstets an Innovationen überholen, immer höher setzt. Wir sehen derEinführung unserer BOOST und ICONIC Räder sowie unserer neuenhybriden Bike-Sharing-Technologie in Barcelona mit großerBegeisterung entgegen, da wir so Barcelonas Ruf als Hauptstadt derInnovation festigen können. Wir könnten uns keinen besseren Partnerals Ferrovial Services wünschen, um uns bei der Verwirklichung dieserurbanen Mobilitätsrevolution zu unterstützen und diese Lösung alsnoch attraktivere und praktischere Option für tägliches Pendeln zubewerben."- Luc Sabbatini, CEO, PBSC Urban SolutionsBOOST: die Revolution unter den Elektrorädern mitTretunterstützungDas für Radfahrer, Betreiber und moderne Transit-Ökosysteme mitLeidenschaft konzipierte BOOST-Fahrrad von PBSC ist bei weitem dasbeeindruckendste und fortschrittlichste Elektrofahrrad mitTretunterstützung für Bike-Sharing-Systeme, das der Markt bislanggesehen hat.- In den Aluminiumrahmen integrierte leistungsstarke Batterie miteinem Autonomiebereich von 60 km sorgt für sorgenfreies Radeln- Bietet Radfahrern sanften, angenehmen Antrieb ohne Lärm oderVibration- Eintouriger Motor mit Hinterantrieb, der sich jedem Radfahrerindividuell entsprechend seiner Bedürfnisse anpasst- Patentierte PBSC Docking-Stationen fungieren als reaktive PowerHubs, sodass die Räder stets aufgeladen und einsatzbereit sind- Mobile Anwendung bietet benutzerfreundliche Oberfläche, dieRadfahrern eine individuelle Anpassung der Tretunterstützung sowieSpeicherung ihrer Einstellungen für die automatische Konfigurationbietet- In-App-Gamification zur weiteren Motivation der Radfahrer undFörderung eines unterhaltsamen und gesunden LebensstilsDie BOOST Räder bieten das gleiche Maß an Komfort understklassiger Ergonomie wie die preisgekrönten ICONIC-Räder undermöglichen somit unterschiedlichsten Nutzern über längere Distanzenund Steigungen hinweg sowie bei stärkerem Gegenwind einreibungsloses, spaßiges und leichtes Treterlebnis. Weitere Distanzenkönnen schneller zurückgelegt werden, ohne ins Schwitzen zu geraten.Intelligente Docking-Stationen für ein intelligenteresGesamtsystemIm Gegensatz zu Shared-Bikes ohne Docking-Station, die sichdadurch einen Namen machten, in der ganzen Stadt verstreut abgestelltzu werden und für Verwüstung zu sorgen, haben sich die Effizienz,Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der Räder von PBSC in der Praxisbewährt. Sie sind auf intelligente Weise in Initiativen zurStadtplanung und in den öffentlichen Nahverkehr integriert. Dieintelligenten Stationen bieten:- FLEXIBILITÄT: Intelligente Stationen überwachen durchgehend denZustand, den Ladestatus, die Diagnoseinformationen sowie dieFahrraddaten und bieten entsprechende Berichte. IntelligenteHybrid-Stationen sind sowohl für die ICONIC als auch BOOSTElektrofahrräder mit Tretunterstützung und intelligenterTechnologie geeignet und laden die Elektrofahrräder nach Bedarfauf.- LEISTUNG: Im Gegensatz zu anderen Lieferanten elektrischerTretunterstützungssysteme hat PBSC ein System entwickelt, das keinmanuelles Aufladen oder einen Batteriewechsel erfordert.Stattdessen kommt ein einfacher 'Dock, Charge and Play'-Ansatz zumEinsatz, der erhöhte Effizienz und Verfügbarkeit garantiert. Mitnur einer Anschlussstelle pro Station können Städte problemlos dasAufladen über das Stromnetz ermöglichen und Installationskostenwerden auf ein Minimum reduziert.- SICHERHEIT: Das System ist gemäß der weltweit schärfstenSicherheits- und Qualitätsstandards zertifiziert.Informationen zu PBSC Urban SolutionsPBSC ändert durch nachhaltige Technologielösungen für Smart CitysStadt für Stadt die Welt. Als führender globaler Anbieter vonBike-Sharing-Lösungen und Pionier für urbane Mobilität entwickeln,vermarkten und betreiben die Teams von PBSC - direkt durch seine demUnternehmen angehörigen Betreiber oder indirekt durch ein globalesNetzwerk lokaler Partner - die fortschrittlichsten undanpassungsfähigsten urbanen Lösungen für Smart Citys. PBSC, einKatalysator für soziale Innovation, bietet aktuell dreiFahrradmodelle - ICONIC, FIT und BOOST (Elektrofahrrad) - an, dieweltweit eingesetzt werden und befindet sich weiterhin mit 65.250Fahrrädern und 5.750 Stationen sowie bislang 240 Millionenverzeichneten Fahrten auf globalem Expansionskurs.Bitte besuchen Sie für weitere Informationen http://www.pbsc.com.Quelle: Nathalie Doré, PBSCndore@pbsc.com+1-450-748-7272 Durchw. 2039Bitte wenden Sie sich für Bildmaterial, Interviews oderInformationsanfragen an:JP Lepagejplepage@syrusreputation.com+1-514-260-1819Original-Content von: PBSC Urban Solutions, übermittelt durch news aktuell