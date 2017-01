Pioneers Festival wird als weltklasse Event bei den Eventex Global Event Awards in Dublin ausgezeichnet.

Wien (ots) - Das jährlich in der Wiener Hofburg stattfindendePioneers Festival konnte sich gegen die namhafte internationaleKonkurrenz bei den 7. Eventex Global Event Awards in Dublindurchsetzen und mit Silber in der Kategorie "Best Conference 2016"ausgezeichnet werden."Wir sind unglaublich stolz auf das gesamte Team, das ist eingroßer Erfolg!" sagt Mitgründer Jürgen Furian der mit seinem Team aufein erfolgreiches Jahr 2016 zurückblicken darf.Neben dem Pioneers Festival, welches bereits seit 2012 die Eliteder internationalen Technologie- und Innovation Szene, wie denWikipedia Gründer Jimmy Wales oder Tesla Investor Tim Draper, nachWien holt, managt das Unternehmen zusammen mit dem Startup InvestorSpeedInvest Österreichs größten Venture Capital Fonds. Zudem bringtdie Innovationsberatung Pioneers Discover innovative Startups mitIndustriegrößen, wie Cisco, PWC, Microsoft, oder Porsche Holding, fürdie Entwicklung gemeinsamer Zukunftsprojekte zusammen.Zum nächsten Event lädt das Pioneers Festival am 1.-2. Juni seinkuratiertes Publikum bestehend aus Unternehmern, Investoren undEntscheidungsträgern aus mehr als 100 Nationen in die Wiener Hofburgum die Entwicklungen rund um den Schwerpunkt "Human Augmentation" zuerleben und zu diskutieren. Dabei steht im Fokus wie der Mensch durchheutige und zukünftige Technologien positive Entwicklungenherbeiführen kann die bisher noch nicht möglich waren. Themen sindunter anderem Künstliche Intelligenz, Biotechnologie und Gesundheit,Klima und Energie.Ein großer Dank für die jahrelange und erfolgreiche Zusammenarbeitgeht an die ebenfalls in Wien ansässige Partneragentur des PioneersFestivals, Media Apparat, die bei den Awards in der Kategorie "BestCorporate Conference 2016" sogar die Gold Platzierung erreicht undmit Bronze in der Kategorie "Best Global Event 2016" ausgezeichnetwurde."Wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Jahr und möchten unsbei all unseren Partner bedanken, ohne die diese Spitzenleistungennicht möglich wären." sagt Pioneers Mitgründer Andreas Tschas.Rückfragehinweis:Maria Ines CarrelliHead of Brandmaria.ines.carrelli@pioneers.io | +44 7984 487757Pioneers #MakePeoplePioneerDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/15393/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Pioneers, übermittelt durch news aktuell